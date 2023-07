“The Witcher” es una de esas franquicias que se abrió paso por el fandom gracias a la popularidad de los videojuegos. Netflix vio el potencial y comenzó a producir una serie que contó con la participación de Henry Cavill como Geralt de Rivia. La comunidad respondió positivamente a la adaptación, pero antes del estreno de la tercera temporada ya se hablaba sobre desacuerdos entre el actor y los directivos.

Por un lado, Cavill comentó que no deseaba que la historia se ensucie con contenido que no está en los libros. Mientras que los guionistas buscaban meter elementos que ellos consideraban que podría ser del agrado de los fans.

Pues parece que la salida del actor terminó por ser un factor importante al momento de recibir las críticas en el portal Rotten Tomatoes. Los críticos le dieron un 84%, mientras que los fans han castigado a la producción con solo un 33%.

Comentarios de los fans

The Witcher tiene un solo 33% de aprobación en Rotten Tomatoes. Foto: captura

“¡Netflix volvió a matar la prosa de Sapkowski! Esta telenovela barata no tiene absolutamente nada que ver con The Witcher. Parece barato (escenografía y disfraces), aburrido y sin pasión. Diálogos patéticos y humor escalofriante (nada que ver con el de Sapkowski). Actuación teatralmente pobre y falta de química entre los personajes. Trama infantil y tonta. ¡Una abominación y monstruosidad! Voy a cancelar mi cuenta de Netflix”, escribe Igor P.

“Un lío disperso de intriga judicial demasiado complicada que ha transformado a Ciri en poco más que un guff, y a este mundo en poco más que otra fantasía genérica moderna sin sentido de su propia identidad”, añade MrGavinmccolgan.

“¿Qué sentido tiene hacer una serie de brujos cuando todos los personajes están desnaturalizados del original? Esta no es una serie de The Witcher, sino otra serie que usa el nombre para ganar dinero, y es una fantasía de dos estrellas hecha de la manera moderna. ¿Quieres hacerlo a tu manera? ¡No hay problema! Solo crea a tus personajes y tu mundo, por similares que sean, pero no los robes solo para llamar la atención”, comenta Luca G dándole solo dos estellas.

“Muy divertido. ¡Esta temporada parece que finalmente se dieron cuenta de que queremos ver a nuestros personajes principales interactuando entre sí en la pantalla! Muchos momentos encantadores que hicieron que el tiempo fura agradable”, es uno de los comentarios que se pueden encontrar en Rotten Tomatoes, escrito por Brie B.

Todavía queda pendiente el estreno de la parte 2 de la temporada 3. Recordemos que Cavill será reemplazado por Liam Hemsworth en las siguientes temporadas, quien parece que se encargará de llevar a esta historia hacia su punto más interesante: The Wild Hunt.

