Ya llegó a los cines una nueva entrega de Transformers, la cual se ubica temporalmente en el año 1994, en donde los Autobots se mantenían ocultos y deben enfrentar nuevas amenazas, como los Predacons y el popular villano de los cómics Unicorn. Por supuesto, uno de los elementos más atractivos de la película es la aparición del os Maximals, liderados por Optimus Primal.

La trama gira alrededor de una gema o piedra que tiene la suficiente energía para abrir portales en el tiempo. De esta forma, Unicorn puede alimentarse de planetas casi de forma infinita. Prolongando así su era del terror.

Sin embargo, los Maximals tomarían cartas en el asunto. Optimus Primal tomaría la gema y junto a su equipo viajarían a otra época de la Tierra para esconder el artefacto. Los años pasaron y recién en 1994 se descubre que la piedra fue partida en dos. Uno de los fragmentos se encuentra en Perú.

Se trata de un argumento bastante utilizado en la franquicia de Transformers, pero cuenta con la novedad de personajes reeditados de las series de los años 90 y por supuesto la aparición de escenarios grabados en el Cusco.

Explicación de la escena final de “Transformers: Rise of the Beasts”

Advertimos que las siguientes líneas cuentan con spoilers sobre las más reciente película de Transformers.

Cuando Noah regresó a Nueva York aplica para un empleo, aparentemente de seguridad. Pero se da con la sorpresa de que se trata de una agencia secreta que conoce todo acerca de su viaje a Perú.

En un inicio, quizás, muchos fans pensaron que se trataba del Sector 7, pero realmente era G.I. Joe, la popular franquicia de acción y espionaje. De esta forma se abre la puerta para un épico crossover entre ambas franquicias.

Pero no se trata de un proyecto antojadizo de parte de Hasbro, sino que en 1986 se publicó un cómic llamado G.I. Joe and the Transformers. Allí, los Decepticons son despertados por un artefacto encontrado por Cobra, lo cual da pie a una alianza terrorífica.

Solo G.I. Joe y los Autobots podrán hacer frente a esta amenaza y allí cumplirá un papel importante Noah. El mismo director explicó el motivo por el cual no introdujeron la escena en un post-créditos: “se trataba realmente de intentar que Noah cumpliera con su arco, este tipo que la sociedad menospreciaba”, comentó Capple Jr.

