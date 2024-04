“Under the Bridge” relata la historia de Reena Virk, una adolescente de catorce años que asiste a una fiesta y nunca regresa a casa. Mientras la policía se apresura a desentrañar lo que realmente sucedió debajo del puente, una novelista se interesa en el caso y empieza su propia investigación sobre la víctima y las chicas de Seven Oaks. ¿Quieres saber los principales detalles sobre la nueva serie de Hulu?

El drama criminal dirigido por Nimisha Mukerji, Dinh Thai, Geeta V. Patel y Quinn Shephard a partir de los guiones de Ashley Cardiff, Samir Mehta, Quinn Shephard, Todd Crittenden, Jihan Crowther, Tom Hanada y Stuti Malhotra, cuenta con un elenco principal conformado por Lily Gladston, Vritika Gupta, Chloe Guidry, Javon “Wanna” Walton, Izzy G., Aiyana Goodfellow, Ezra Faroque Khan con Archie Panjabi y Riley Keough.

“UNDER THE BRIDGE”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Under the Bridge” se basa en el libro en la novela del mismo nombre de la aclamada autora Rebecca Godfrey. La exitosa novela relata una historia de la vida real: el asesinato de Reena Virk, una niña canadiense de 14 años. La serie fue adaptada para la pantalla por Quinn Shephard y está producida por ABC Signature.

Riley Keough (Rebecca Godfrey) y Lily Gladstone (Cam Bentland) encabezan el reparto de la serie "Under the Bridge" (Foto: Hulu)

SINOPSIS DE “UNDER THE BRIDGE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Hulu, “‘Under the Bridge’ está basada en el libro de la aclamada autora Rebecca Godfrey sobre la historia real de 1997 de Reena Virk (Vritika Gupta), de catorce años, que fue a reunirse con amigos en una fiesta y nunca regresó a casa. A través de los ojos de Godfrey (Riley Keough) y un oficial de policía local (Lily Gladstone), la serie nos lleva al mundo oculto de las jóvenes acusadas del asesinato, revelando verdades sorprendentes sobre el improbable asesino”.

¿CÓMO VER “UNDER THE BRIDGE”?

Los dos primeros episodios de “Under the Bridge” se estrenarán en Hulu el 17 de abril de 2024, mentiras que los demás capítulos se lanzarán los siguientes miércoles hasta el 29 de mayo.

Por lo tanto, para ver el drama criminal estadounidense solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “UNDER THE BRIDGE”?

“Under the Bridge”, que cuenta con la producción ejecutiva de Samir Mehta, Liz Tigelaar y Stacey Silverman (Best Day Ever), Shephard, Godfrey y Tara Duncan, tiene 8 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “¿JUEGO LIMPIO O SUCIO?”

Episodio 1: Looking Glass: 17 de abril de 2024

Episodio 2: The John Gotti of Seven Oaks: 17 de abril de 2024

Episodio 3: Blood Oath: 24 de abril de 2024

Episodio 4: Beautiful British Columbia: 1 de mayo de 2024

Episodio 5: When the Heat Comes Down: 8 de mayo de 2024

Episodio 6: In the Water They Sink the Same: 15 de mayo de 2024

Episodio 7: Three and Seven: 22 de mayo de 2024

Episodio 8: Mercy Alone: 29 de mayo de 2024

TRÁILER DE “UNDER THE BRIDGE”

REPARTO DE “UNDER THE BRIDGE”

Riley Keough como Rebecca Godfrey

Lily Gladstone como Cam Bentland

Izzy G como Kelly Ellard

Chloe Guidry como Josephine Bell (Nicole Cook)

Michael Buie como George Spiros

Ezra Farouke Khan como Manjit Virk

Archie Panjabi como Suman Virk

Vritika Gupta como Reena Virk

Javon Walton como Warren Glowatski

Aiyana Goodfellow como Dusty Pace

Anoop Desai como Raj Masihajjar

Vritika Gupta interpreta a Reena Virk, quien desaparece tras asistir a una fiesta, en la serie "Under the Bridge" (Foto: Hulu)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “UNDER THE BRIDGE”?

La fotografía principal de “Under the Bridge”, producida por las compañias Best Day Ever Productions y Felix Culpa, tuvo lugar en Vancouver, BC, desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2023.