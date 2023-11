“Wish” emerge como la más reciente joya en el vasto repertorio de Disney, deslumbrando en la pantalla cinematográfica justo en el centenario del estudio. Más que simplemente presentar una cautivadora narrativa, esta película conmemorativa se erige como un reverente homenaje al rico legado de la compañía que ha sido la productora de sueños por excelencia.

Proveniente de los mismos creadores de éxitos como “Frozen” y “Moana”, “Wish” nos sumerge en la vida de Asha, una joven que, al formular un deseo de proporciones épicas, desencadena una respuesta cósmica en forma de una pequeña bola de energía ilimitada llamada Estrella. En esta odisea, Asha y Star deben enfrentarse al Rey Magnífico, capaz de conceder deseos al pueblo, pero solo si le conviene.

Más allá de la trama envolvente, Disney nos invita a descubrir las maravillas de su propio multiverso cinematográfico. No es la primera vez que la compañía incorpora cameos de personajes icónicos en sus producciones, pero en “Wish”, parece haber decidido llevar esta práctica a un nuevo nivel, conectando a todos sus entrañables personajes en una única película.

“Hicimos muchos guiños durante todo el proceso. Pensamos que sería una gran manera de decir adiós a todos, mostrando todo nuestro legado allí con algunos de estos personajes clásicos”, compartió Chris Buck, uno de los directores de la película, en una entrevista con Business Insider.

En este viaje mágico, las referencias a las películas anteriores de Disney se revelan de manera sutil pero impactante. Desde momentos que recuerdan a “Blancanieves” hasta guiños a “La Sirenita” y “Cenicienta”, cada detalle es una oda a la rica historia del estudio.

LAS REFERENCIAS OCULTAS DE “WISH” A OTRAS PELÍCULAS DE DISNEY

La referencia a “La bella durmiente”

En el momento en que Asha busca la tutela de Magnífico para convertirse en aprendiz de hechicera y él revela los deseos secretos de los habitantes del pueblo, surgen encantadoras conexiones con otras películas de Disney.

El primero de estos guiños es el deseo de una mujer de ser modista, materializado en un vestido que evoca la icónica vestimenta de Aurora, la princesa de “La bella durmiente”. Una sutil pero encantadora referencia que teje la magia de los cuentos de hadas en la trama de Asha y Magnífico.

La referencia a “Peter Pan”

En ese mismo instante mágico, mientras Asha explora los deseos ocultos de los lugareños bajo la guía de Magnífico, otra referencia cinematográfica emerge: el barco de Garfio de Peter Pan, encarnado en el anhelo de una mujer por ser marinera. La nostalgia de las aventuras en la Tierra de Nunca Jamás se mezcla con los sueños del pueblo de Rosas.

Pero la conexión no termina allí. En un guiño más que evidente al líder de los Niños Perdidos, nos topamos con un joven del pueblo que no solo comparte los mismos anhelos, sino que también viste de manera idéntica a este inolvidable personaje.

La referencia a “La sirenita”

En el desenlace de esta encantadora secuencia, el último deseo revelado por Magnífico es el anhelo del amor verdadero. En un instante lleno de magia y nostalgia, resuena la célebre frase de Úrsula de “La Sirenita”: “So much for true love” (“Tanto para conseguir el amor verdadero”).

Una referencia ingeniosa que añade un toque de la profundidad del océano a la trama, conectando los sueños de los personajes con los encantos perdurables de los clásicos cuentos de Disney.

Las referencias a “Blancanieves”

En una fascinante secuencia, nos encontramos con evocaciones de la transformación icónica de la Reina Malvada de “Blancanieves”. El eco de su deseo de belleza se materializa cuando escuchamos las conocidas palabras: “Espejito, espejito”. Pero la conexión con este cuento clásico no termina ahí.

En un toque maestro, incluso se presenta la manzana envenenada, símbolo emblemático de la historia de Blancanieves. Una oda encantadora a la magia de los cuentos de hadas que añade un toque de nostalgia a la travesía de Asha y Magnífico.

En otra cautivadora escena, presenciamos a Asha junto al pozo, un momento que nos transporta directamente a la clásica imagen de Blancanieves pidiendo su deseo en el mismo lugar.

Pero la sutileza alcanza su punto álgido cuando dirigimos nuestra mirada hacia los amigos de Asha. Cada uno de ellos, de manera ingeniosa, representa a los siete enanitos de Blancanieves. ¿Cómo? Basta con observar sus atuendos, que replican fielmente la vestimenta de los mineros diminutos, incluso compartiendo los mismos colores y la inicial en sus nombres.

Los amigos de Asha en "Wish" también se inspiran en "Blancanieves" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

Y no, esto no es una coincidencia. Los directores de la película confirmaron esta astuta referencia en una entrevista con Business Insider. Fawn Veerasunthorn explicó: “Sabíamos que queríamos tener el grupo de amigos de Asha, la generación más joven que está a punto de tomar una decisión sobre si le entregarán o no su deseo a Magnífico. Y dijimos, bueno, amigos, ¿qué tal siete? ¿Qué tal siete personalidades? Sería un gran guiño a la primera película (‘Blancanieves y los siete enanitos’)”.

Chris Buck añadió: “Incluso la paleta de colores, sus disfraces son del mismo color que aquellos en los que se inspiran”.

La referencia a “Cenicienta”

En un instante mágico de la película, notamos que Asha lleva puesta una capa que despierta sospechas: es asombrosamente similar a la de la Hada Madrina de “Cenicienta”. ¿Será que existe una conexión entre estas dos historias encantadas?

Este guiño visual no pasa desapercibido, y nos hace preguntarnos si hay más similitudes entre los dos mundos de cuento de hadas.