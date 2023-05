Creada por la escritora estadounidense Jenny Han, “XO, Kitty” (“Besos, Kitty”, en español) es una comedia romántica que se estrenó el pasado 18 de mayo de 2023 en Netflix. La serie es un derivado de las películas “To All the Boys” (”A todos los chicos de los que me enamoré); que fue una adaptación de la trilogía de libros homónimos.

El spin-off de “To All the Boys” sigue a Kitty Covey en su propio viaje para encontrar el amor verdadero. La hermana menor de Lara Jean se cree una gran conocedora del amor, hasta que descubre que una relación es mucho más compleja si sus propios sentimientos son los que están en peligro.

“XO, Kitty” cuenta con 10 episodios y tiene como protagonista a Anna Cathcart, acompañada en el reparto principal por Choi Min-young, Anthony Keyvan, Gia Kim, Sang Heon Lee, Peter Thurnwald y Regan Aliya. La serie también nos muestra la participación de un idol de K-pop muy querido. ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

El spin-off de “To All the Boys” cuenta con 10 episodios y tiene como protagonista a Anna Cathcart (Foto: Netflix)

EL CAMEO DE UN IDOL DE K-POP EN “XO, KITTY”

En el episodio 8 de “XO, Kitty”, titulado LFG, vemos la aparición de Ocean Park, personaje que es interpretado por Ok Taec-yeon, conocido por ser miembro de la banda de chicos de K-pop, 2PM.

Su participación especial en el spin-off de “To All the Boys” se da cuendo su personaje le dice a Min-Ho que su madre es una mujer increíble.

“¿Alguna vez te contó sobre la vez que me la encontré en Sundance?. Ella me mantuvo caliente en una noche muy fría”, le dice Ocean Park, el personaje de Ok Taec-yeon.

Si no lo conocías, te contamos que Ok Taec-yeon es un rapero, cantautor, modelo, actor y empresario surcoreano. Actualmente tiene 34 años y se hizo conocido por ser parte de 2PM.

También es popular por sus interpretaciones en series como “Cinderella’s Sister”, “Dream High”, “Let’s Fight”, “Ghost” y en “Vincenzo”.

A través de su cuenta de Instagram, Ok Taec-yeon reveló que tiene una aparición especial en “XO, Kitty” de Netflix con una selfie. Así el idol K-pop les dijo a sus fanáticos que vean el episodio 8.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “XO, KITTY”