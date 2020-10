¿Ya probaste este sensacional truco de Among Us ? Si bien el juego sigue en ascenso, ya hay una legión de seguidores que no paran de abrir la aplicación en sus ratos de ocio, sobre todo los que recién se unen a una partida para descubrir quién es el impostor y quiénes son los tripulantes. ¿Te has enviciado con la aplicación?

Si bien muchos han tenido una serie de problemas al querer crear un usuario sin nombre en Among Us , por fin existe un método mejorado para poder pasar desapercibido si es que te tocó ser un impostor. ¿Cómo se hace?

Los pasos son bastante sencillos y no es necesario tener que descargar algún aplicativo de terceros que no solo perjudiquen el juego, sino que pueden acceder a tus contactos o información personal y eso no queremos.

Para poder obtener el famoso “blank name” en Among Us deberás realizar los siguientes pasos:

Lo primero es ingresar a Among Us.

Una vez que estés en la pantalla de inicio, donde puedes colocar un nombre, deberás pulsar sobre el recuadro para escribir uno.

Luego deberás ingresar al siguiente enlace .

De esta manera aparecerás sin nombre en Among Us. (Foto: Mag)

Allí dentro observarás que aparece una serie de palabras. Pulsa donde dice “Copy”.

Luego regresa al juego y en la barra para escribir un nombre, pega lo que copiaste anteriormente.

Dale en aceptar y listo. Si te tocó ser impostor, estarás siempre invisible.

VIDEO RECOMENDADO

Discord, conoce la app que podría reemplazar a WhatsApp

Discord: La app alternativa a Whatsapp que está ganando fuerza

MÁS SOBRE AMONG US...