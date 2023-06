Google Play ofrece una amplia selección de aplicaciones gratuitas para dispositivos Android, pero en realidad, las aplicaciones de pago suelen ofrecer una mejor experiencia por varias razones. Los desarrolladores reciben una compensación directa y no tendrás que lidiar con anuncios publicitarios. Descargar aplicaciones de pago de forma gratuita puede hacer que la experiencia sea aún más agradable.

Tranquilo, no te convenceremos de que hagas descargas ilegales a través de APK para disfrutar de las aplicaciones de pago de Android. Cada cierto tiempo, los desarrolladores publican gratis sus servicios de pago para atraer a más usuarios y así enganchar a los futuros clientes.

La lista de aplicaciones de pago gratis que compartimos a continuación son servicios útiles para tu día a día. No esperes encontrar videojuegos, porque para eso tenemos esta otra lista. Ya sea para la oficina o cualquier otra circunstancia, te recomendamos hacer la descarga de las aplicaciones para tu biblioteca y luego repensar si es que lo quieres instalado en la memoria interna de tu celular.

Aplicaciones utilitarias de pago gratis para Android

Luci [4.2 estrellas / $0.99 ]: pasa casi siempre cuando despiertas luego de una experiencia emocionante. ¿Sueñas mucho pero de alguna manera no puedes recordar nada? Aprende el arte de los sueños lúcidos con esta aplicación en particular.

Text To Speech Offline [3,8 estrellas / $0,99 ]: ¿quieres usar tu voz como una voz en off? Esta aplicación hace el trabajo de edición por ti. Use esto siempre que necesite una voz en off para tus videos y guardar así momentos especiales.

ColorMeter Camera [3,5 estrellas / $1,99 ]: ¿quieres identificar los diferentes tipos de colores que existen? Olvídate de andar adivinando o hacer comparaciones si es que quieres referirte a un color en específico. Utilice esta aplicación para hacer el trabajo difícil y evita las confusiones.

Qué evaluar cuando instalas apps en Android

Recuerda siempre obtener apps de fuentes confiables, como la tienda oficial de Google Play, al descargarlos. Evita adquirir juegos de sitios web o tiendas de terceros, especialmente si se trata de versiones APK de títulos de pago, ya que existe el riesgo de descargar software malicioso durante el proceso.

Además, es importante revisar los permisos solicitados por la aplicación. Si este requiere acceso a funciones o datos confidenciales que no son necesarios para su funcionamiento, es aconsejable evitar su instalación.

Por último, es recomendable mantener actualizado el sistema operativo Android para detectar las últimas amenazas. De esta manera, podrás prevenir posibles ataques y recibir advertencias al iniciar la instalación de la supuesta app.

