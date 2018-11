La seguridad informática se ha vuelto tendencia, debido a las nuevas amenazas. Los smartphones son cada vez más vulnerables, por lo que debes tener en cuenta estos datos para cuidar de tu privacidad y evitar sorpresas inesperadas.



“ La inseguridad informática debe ser un tema muy importante en nuestra sociedad pues representa un problema muy grande. Para finales de 2017 se proyectaron pérdidas por más de US$4,782 millones de dólares debido al ‘cibercrimen’ solo en Perú", señala Martín Bize, Director Comercial Cono Sur de Alcatel.



Tienda de apps oficial

Cuando instales aplicaciones, recuerda utilizar únicamente la tienda de aplicaciones oficial de cada sistema operativo. Por ejemplo, el Play Store Go está disponible en sistemas Android Oreo 8.1 en móviles de gama de entrada como el Alcatel 1X.



No utilizar claves obvias

Si cuentas con claves obvias como fechas de cumpleaños, números de la suerte, nombres de mascotas, etc. los ciberdelincuentes solo necesitan saber alguno de estos datos para acceder a contenidos privados y valiosos.



Uso de huellas digitales

La tecnología actual nos permite tener un sistema de seguridad tan único y personal como el desbloqueo o acceso al dispositivo mediante huellas digitales. Tomando en cuenta que no hay dos huellas digitales iguales, no hay forma que otra persona pueda acceder mediante esta funcionalidad.



No brindar información a través de correos

Las cadenas de correo con ofertas y promociones suelen ser un método de publicidad muy común. Pero debemos cuidarnos de los correos que solicitan información personal para acceder a estos beneficios. Nunca se debe compartir información personal confidencial por este medio.



Google Play Protect

El Google Play Protect es un sistema nativo desarrollado por Google que escanea diariamente y de manera automática los dispositivos Android de más de 2 billones de usuarios alrededor del mundo para que todas las aplicaciones funcionen de manera apropiada y las amenazas de seguridad sean detectadas y bloqueadas a tiempo.