¿No tienes internet o datos en el celular ? En la actualidad los dispositivos con Android 10 en adelante cuentan con una serie de funciones que vale la pena destacar como es el caso de poder activar los toques en la pantalla de tu móvil, así como ingresar a las aplicaciones y determinar qué permisos le damos.

¿Alguna vez te has quedado sin internet en la calle y no estabas cerca a una red Wifi? Pues ya no es problema, pues nuestro dispositivo puede tener datos gratis siempre y cuando tengamos a un amigo nuestro cerca y con el que permanezcamos todo el tiempo que estemos desconectados.

CÓMO TENER INTERNET GRATIS SI TE QUEDASTE SIN DATOS Y NO HAY WIFI

Pues lo único que tu amigo debe hacer es ingresar a Ajustes.

Allí deberá ir a Redes Móviles o Conexiones.

En ese apartado verás la función de “Zona Wifi personal” o “Anclaje de red”.

Ahora dile a tu amigo que la active.

Se creará una red wifi con el nombre de su dispositivo.

Allí también puedes ver la contraseña de la red wifi.

De esta manera puedes compartir tu internet como red wifi. Pruébalo en caso tengas otra línea o tu amigo cerca. (Foto: MAG)