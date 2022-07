Algunos dispositivos móviles con sistema operativo Android vienen con ciertos errores de fábrica que provocan el cierre automático de tus aplicaciones, sin embargo, en caso continúes utilizando un mismo teléfono durante muchos años, es probable que el referido software comience a presentar fallos como el aviso “La aplicación se ha detenido de forma imprevista. Vuelve a intentarlo”, ¿Qué deberías hacer en esta situación?, desde Depor te enseñaremos la solución definitiva para acabar con dicho inconveniente.

Existen muchos motivos para que los programas de Android se cierren solos, por ejemplo: un error de fábrica, los años de uso de un dispositivo, aplicaciones con virus, etc., no obstante, también hay soluciones convencionales como: reiniciar el celular, apagarlo y prenderlo, activar el modo avión o desinstalar y volver a instalar esa aplicación, si por alguna extraña razón el error continúa tras realizar todo lo que te mencionamos anteriormente, lo último que queda por hacer es eliminar la caché de la app, en la mayoría de casos funciona y no te obligará a restablecer tu teléfono.

ESTA ES LA SOLUCIÓN AL ERROR DE ANDROID “LA APLICACIÓN SE HA DETENIDO DE FORMA IMPREVISTA”

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y accede al apartado de “Aplicaciones”.

Busca y presiona sobre la aplicación que presenta el error, te recomendamos utilizar la herramienta lupa que se encuentra en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es realizar un toque en la sección “Almacenamiento”.

Finalmente, aprieta la opción “Eliminar caché”.

