¿Alguna vez tu amigo se ha equivocado en mandarte un mensaje y lo ha terminado borrando? Esa es una de las cosas más comunes que suele ocurrir en WhatsApp. A través de ella puedes enviar desde los clásicos textos hasta documentos con urgencia; sin embargo, si alguien está apurado o no se ha dado cuenta, recibirás notificaciones equívocas de tus contactos que, en pocos segundos, suelen ser eliminados. ¿Quieres saber qué decían? Hace algunos días he descubierto un sencillo truco para visualizar nuevamente lo que me habían escrito en la app de Meta y sin necesidad de emplear programas. ¿Cuáles son los requisitos? Lo único que debes tener a la mano es tu smartphone completamente actualizado. Solo sigue los pasos que te muestro hoy.

Cómo leer un mensaje eliminado en WhatsApp sin programas

Recuerda que este truco puede variar dependiendo de la marca de tu smartphone .

. Para ello solo debes ir a los Ajustes de tu smartphone.

Luego ingresa a Notificaciones .

. En ese momento presiona donde dice Ajustes Avanzados .

. Allí verás diversidad de herramientas. Debes pulsar en “Historial de notificaciones”.

WHATSAPP | Si quieres leer los mensajes eliminados de tus amigos en WhatsApp, activa esta función. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora activa ese botón . En seguida, podrás ver todas las alertas que te llegan en WhatsApp sin modificación alguna.

. En seguida, Si alguien elimina un mensaje, tendrás la opción de ver lo que decía.

WHATSAPP | Recuerda que esta función solo se encuentra en ciertos celulares. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, solo tienes la posibilidad de almacenar los 3 últimos textos que te han llegado a WhatsApp .

. Es recomendable que trates siempre de chequear este espacio rápidamente en caso tu contacto decida borrar un mensaje en pocos segundos.

