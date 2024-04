WhatsApp continúa brindándote más funciones y es que, con la última actualización, ha traído una ‘avalancha’ de herramientas útiles. Sin embargo, desde inicios de año, la plataforma de Meta no solo te permite ocultar la última hora de conexión, sino también el “en línea”, generando que tu amigo no sepa en ningún momento cuándo estás revisando sus mensajes. A pesar de ello, una de las cosas que faltaba ponerse en práctica era el borrar el “escribiendo”. ¿Ya no deseas que ninguno de tus contactos lo vea? Pues aquí te brindo un espectacular truco para ejecutarlo y, lo mejor de todo, es que no hay necesidad de desconectarte de internet, activar el “modo avión” o desactivar tus datos.

Cómo ocultar el “escribiendo” de WhatsApp

Antes de hacer todo el truco, debes actualizar WhatsApp.

Anda a Google Play o iOS Store y chequea si tienes la versión más reciente. Descarga siempre la más reciente.

Ahora queda ir a la app y abre los Ajustes o Configuración.

En ese panel deberás visualizar el apartado de privacidad.

. Presiona donde dice “Hora de úl. vez y En línea”.

Elige quién puede ver tu última hora de conexión. Y en el siguiente recuadro solo debes habilitar “Igual que la hora de últ. vez”.

Con ello ya habrás activado la función para ocultar el “escribiendo” .

. De esa manera, nunca más tus amigos observarás si estás redactando un mensaje ni cuánto tiempo te estás demorando.

