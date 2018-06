La compañía sucoreana se suma a los fabricantes de móviles que tendrán Android GO . La gama baja de móviles de Samsung se beneficiaría con este sistema operativo ligero de Google .

Esta semana filtró las especificaciones técnicas de un móvil SM-J260G y F, nombre clave para un aparato de la familia Samsung Galaxy J . En Geekbench se puede ver la siguiente etiqueta con los datos de pantalla, procesador, memoria, cámaras, batería y sistema operativo.

las especificaciones del primer Samsung con Android Puro. (Foto: .fayerwayer)

El medio Sammobile asegura que este será un celular de gama baja y que estaría en etapa de pruebas en el Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania e Italia. Samsung todavía no ha realizado un comunicado oficial, se espera que pronto se comuniquen con la prensa especializada.

Otras empresas como Nokia, Alcatel, ZTE ya apuestan por la versión ligera de Android Oreo para sus celulares de entrada. Este sistema operativo lleva aplicaciones de bajo requerimientos como Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Chrome Go, Google Go y Files Go.