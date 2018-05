A diferencia de los usuarios de iOS , los de Android tienen diferentes versiones de su software que a la vez tienen muchas particiones entre las más actualizadas y las que que no evolucionan con el tiempo, dejando a veces celulares que nunca se actualizan a la última versión de Android.

Pero... ¿realmente es necesario actualizar? La respuesta a esta pregunta depende del tipo de usuario que esté utilizando el celular, pero antes de llegar a esa respuesta tenemos otra interrogante que resolver: ¿qué traen las actualizaciones de Android ?



En modo general, las actualizaciones traen nuevas funciones de las aplicaciones instaladas en fábrica, además de más posibilidades de personalización y a veces optimizaciones de rendimiento para que el celular no se sobrecaliente. Sin embargo, esto no deja de ser una elección del usuario al momento de actualizar o no su terminal.

Android Actualización (Foto: Andro4all) Android Actualización (Foto: Andro4all)

Entonces, ¿no vale la pena actualizar? Si eres una persona que necesita diversas funciones y utilizas tu smartphone para trabajar o estar en las últimas tendencias, las actualizaciones son tu mejor opción. Pero si por el contrario no eres tan fan de la tecnología y utilizas tu celular con sus funciones básicas, no hay ningún problema que nunca actualices tu Android.