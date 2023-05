Existen dos versiones de WhatsApp Plus, la desarrollada por YesiiMods y AlexMods, ambas son plataformas modificadas de WhatsApp Messenger, la aplicación de mensajería estable que actualmente cuenta con más de cuatro mil millones de usuarios a nivel mundial. No puedes utilizar el referido programa y la app de Meta de manera simultánea, tampoco con el mismo número telefónico, ya que podrían banearte temporalmente o para siempre en la versión oficial.

Si has descargado WhatsApp Plus y ahora te arrepientes de haber registrado tu número en el APK de mensajería, no te preocupes, desde Depor te explicaremos los pasos a detalle para que la elimines y vuelvas al utilizar el servicio oficial desarrollado por la compañía de Mark Zuckerberg.

Te recomendamos no saltar ninguno de los pasos que mencionaremos en la lista que elaboramos, de lo contrario podrías tener problemas al momento de retornar a WhatsApp Messenger.

Así puedes pasar de WhatsApp Plus a WhatsApp Messenger sin perder tus datos

Primero, abre WhatsApp Plus y toca el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

Se desplegarán varias opciones, presiona en "Ajustes" > "Chats" > "Copia de seguridad". De inmediato se creará una copia de respaldo local de todos los menajes que has enviado o recibido en tus conversaciones.

Accede al “Administrador de archivos” > “Almacenamiento interno” > y pulsa por unos segundos sobre la carpeta denominada “WhatsApp” o “WhatsApp Plus” (normalmente se encuentra en la parte final).

En la parte inferior se desplegarán varias opciones, aprieta en “Más” > “Renombrar” > cambia el nombre a “WhatsApp Plus (fecha actual)”, por ejemplo: “WhatsApp Plus 20 de mayo 2023″ > Dale a “Renombrar”.

Ahora, entra a la Google Play y busca WhatsApp Messenger , te aparecerá que la tienes instalada, entonces oprime “Desinstalar”. Cuando termine el proceso vuelve a “Descargarla” y ábrela.

Vuelve al "Administrador de archivos" > abre la carpeta "WhatsApp Plus 20 de mayo 2023″ y copia todas las subcarpetas.

Retrocede un paso y toca la carpeta “Android” > “Media” > “com.whatsapp” > “WhatsApp” > en caso no te aparezca esta última, crear una carpeta con el mismo nombre y pega todas las subcarpetas copiadas aquí.

Ingresa a WhatsApp Messenger y registra tu número de teléfono, espera que la app encuentre la “copia de seguridad local” y restáurala.

Finalmente, espera que termine la restauración de datos y ya habrás pasado de WhatsApp Plus a WhatsApp Messenger sin haber perdido la información de tus conversaciones.

Por estos motivos no debes chatear con alguien que tenga WhatsApp Plus

Menos seguridad y privacidad de la información que compartes.

Aunque ambas plataformas incluyen las mismas funciones, WhatsApp Plus saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta.

saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta. Si envías una foto o video con la función denominada “Ver una sola vez”, no tendría mucho sentido que la utilices con un cliente de la versión “Plus”, ya que podría haber activado esa herramienta con la que puede ver su archivo multimedia las veces que quiera.

WhatsApp Messenger si cuenta con el cifrado de extremo a extremo, pero la encriptación del contenido se pierde al momento de chatear con un contacto que utiliza el servicio “Plus”. Recuerda que el APK no tiene chats cifrados.

¿Qué consecuencias hay? que cualquiera sería capaz leer, ver y escuchar todo lo que se envían, incluso los desarrolladores de WhatsApp Plus.

¿Cómo saber si alguien utiliza WhatsApp Plus? es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales:

Nunca lee los mensajes o reproduce notas de voz grupales (confirmación de lectura).

Nunca aparece en línea.

No sale la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando te responde.

Descarga tus estados y los publica en su historia.

