WhatsApp Plus es un programa modificado “no oficial” de WhatsApp Messenger, se ha popularizado a nivel mundial por la gran cantidad de herramientas que le ofrece a los usuarios, las cuales todavía no han sido desarrolladas por la aplicación estable. El APK de mensajería utiliza hasta los emoticones de la referida plataforma perteneciente a Meta, recuerda que son más de tres mil íconos, sin embargo, ¿Sabías que puedes agregar un fondo de pantalla diferente en la sección de emojis? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que WhatsApp Plus no cuenta con su propio teclado, por ejemplo: Gboard de Google, que es el keyboard digital más descargado a nivel mundial, desarrolla sus emoticones de manera independiente, este teclado sí es personalizable, pero en esta oportunidad te enseñaremos a cambiar el fondo de pantalla de la sección de emojis oficial de WhatsApp Plus.

Esta sección de emoticones la ubicas entrando a un chat y presionando en el ícono de la carita feliz que se encuentra en la parte inferior izquierda del campo de texto, como puedes apreciar, si configuraste el tema claro tu fondo será de color blanco, caso contrario, si ajustaste la cuenta con el tema oscuro será de color negro.

Los pasos para cambiar el fondo de la sección de emoticones en WhatsApp Plus

Primero, entra a la última versión de WhatsApp Plus .

. Ahora, accede a “Plus configuraciones” y presiona en el apartado “Gestión de mensajes”.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y activar el interruptor que dice “Habilitar imagen de fondo”.

Debajo se habilitará la opción “Seleccionar imagen de fondo”, presiónala.

Luego, toca en “Establecer estilo” > “Estándar” > “Fondo de pantalla”.

Escoge una imagen de tu galería > recórtala y cuando termines pulsa en “Aplicar” (abajo a la derecha).

Finalmente, la sección de emojis cambiará su fondo blanco o negro por tu imagen favorita.

