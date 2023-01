Supongamos que te encuentra caminando por la calle y justo te cruzas con una persona que recién acabas de conocer, lo normal es saludarlo por educación, pero la situación se torna incómoda cuando ambos toman la misma ruta y no saben de qué tema hablar, ¿Quieres evitar este tipo de situaciones incómodas como todo un experto y sin que nadie se sienta mal? desde Depor te enseñaremos a crear una llamada falsa en tu teléfono Android, la cual parece 100% real, ya que tu amigo observará y escuchará que se quieren comunicar contigo, así tendrás una excusa para alejarte de él o ella.

A veces resulta difícil crear excusas para salir de una situación incómoda, no obstante, una llamada falsa siempre es la mejor solución porque fácilmente podrías inventar los siguientes pretextos: que un familiar se ha olvidado las llaves de tu casa, que no le han dejado comida a tu perro, no cargaste dinero en la billetera, etc., incluso con este truco se escuchará que alguien “realmente” se está comunicándose contigo.

Los pasos para crear una llamada falsa en tu smartphone Android

Primero, entra a la Google Play de Android y descarga la aplicación denominada “ Llamada falsa-broma ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

y descarga la aplicación denominada “ ”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, abre la app y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin problemas.

El siguiente paso es presionar sobre la sección que dice “Llamador”, aquí vas a configurar el nombre y número de la persona que supuestamente te está “llamando”.

Luego, oprime la pestaña de “Voz”, la cual te permitirá grabar un audio que sonará simultáneamente mientras estás en plena “llamada”. Se recomienda que midas bien los tiempos para que parezca una comunicación genuina.

A través de la opción “Programar”, vas a elegir el tiempo en que el aplicativo te llamará, escoge un mínimo de 10 segundos o un máximo de 1 minuto.

También tienes la herramienta “Llama ahora”, como su propio nombre lo indica se realizará la llamada entrante en ese momento.

Síntomas de tu teléfono Android para que sepas si está infectado de virus

Consumo de la batería

En caso hayas descargado programas APK de fuentes no confiables, es probable que tu teléfono esté infectado con algún tipo de virus, así que de repente otra persona está controlando tu smartphone desde cualquier parte del mundo. Para saber esto, verifica el uso de la batería, si se calienta demasiado cuando no lo utilizas, algún programa debe estar ejecutándose en segundo plano.

Primero, accede a los “Ajustes” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Aquí presiona sobre el apartado que dice “Batería” o “cuidado de la batería y dispositivo”, el nombre varía ligeramente dependiendo de la marca y modelo del equipo.

Luego, oprime la opción “Uso de la batería desde la última carga completa”.

Aquí vas a ver todas las aplicaciones que se han utilizado mientras tu celular ha estado con la pantalla apagada.

Si encuentras una aplicación de dudosa procedencia o que nunca has descargado, seguro han instalado un “Keylogger”, se trata de un programa que roba contraseñas y que usualmente es utilizado por los cibercriminales, así que debes desinstalarlo sin pensarlo.

Elimina el virus restableciendo Android a los datos de fábrica

Si anteriormente no encontraste apps extrañas o en caso no te permite desinstalarla, puedes optar por formatear tu móvil Android o volverlo a su estado de fábrica, sin embargo, antes asegúrate de guardar la información en un disco duro o crear una copia de seguridad.

Abre los “Ajustes” y entra en “Copia de seguridad y restablecimiento”, “Seguridad y Sistema” o “Cuentas y respaldo”.

Ahora, ubícate en la sección “Google Drive” y toca en “Hacer copia de seguridad de los datos”.

Por último presiona el botón “Crear una copia de seguridad ahora” y espera que termine el proceso.

Tras haber terminado la copia de seguridad, vuelve a los “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar “Acerca del teléfono” > “Restablecer”.

Aquí haz clic en “Restablecer valores predeterminados”.

Listo, esto hará que el teléfono Android vuelva su estado de fábrica, quiere decir que borrará todos los datos, incluyendo los archivos multimedia, aplicaciones descargadas, configuraciones, contraseñas, etc.