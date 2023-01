Casi todos los teléfonos modernos no tienen esa ranura adicional para agregar una memoria externa y aumentar el espacio de almacenamiento de tu celular, por lo tanto, es probable que en poco tiempo se llene la memoria interna y tengas que eliminar archivos multimedia que querías conservar, como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., sin embargo, Android te ofrece una herramienta para saber cuáles son las aplicaciones que has descargado y nunca abres.

Desde Depor te enseñaremos a identificar todos los programas APK o aplicaciones que lo único que hacen es consumir espacio de almacenamiento, el cual puede ser importante para guardar una mayor cantidad de archivos multimedia o instalar otras apps que realmente utilizarás. Este procedimiento lo puedes realizar desde cualquier dispositivo móvil o tableta con sistema operativo Android, solo debe contar con la Google Play Store.

Descubre cuáles son la aplicaciones que casi nunca utilizas en tu teléfono

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. Ahora, presiona sobre el ícono de tu foto de perfil que se encuentra en el extremo superior derecho.

Se desplegará una mini ventana, toca en el apartado que dice “Administrar dispositivo y Apps”, el nombre de las opciones puede variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del teléfono.

Ahora, te aparecerán dos pestañas, la cuales son: “Descripción general” y “Administrar”, oprime la última

Aquí te saldrán todas las aplicaciones que has descargado a través de la tienda oficial de Android, aprieta en el ícono de las tres líneas horizontales (☰).

Finalmente, escoge la opción denominada “Menos usadas”.

Acabas de organizar la lista de aplicaciones que solo ocupan espacio de almacenamiento en tu celular, es tu decisión si quieres eliminarlas, aunque sería lo ideal, ya que incluso pueden haber programas que ni siquiera sabías que existían.

Motivos para que el iPhone sea más costoso que un celular con Android

Procesador: todos las marcas reconocidas que fabrican celulares, entre estas: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., tienen el sistema operativo Android, pero, la mayoría incorporan procesadores de terceros como por ejemplo: Snapdragon, Exynos, Google Tensor, etc. Por otra parte, iOS desarrolla procesadores específicamente creados para sus modelos, hablamos del Apple Bionic y sus diferentes versiones.

Actualizaciones: Android lanza una actualización por año, esto cuando presenta la nueva versión de su sistema operativo, pero, también publica actualizaciones de emergencia cuando detecta fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes; en cambio, Apple se actualiza frecuentemente para optimizar su rendimiento, la seguridad y privacidad de los datos almacenados en el iPhone.

Cámaras: finalmente, todos estarán de acuerdo en que las cámaras de los iPhonese son superiores a las de muchos modelos con Android, la diferencia es abismal. De esta manera podrás tomar mejores fotografías y grabar videos con alta resolución.