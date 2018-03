Android y iOS: ¿mi smartphone se dañará si lo uso mientras estoy en la ducha?

Seguro en más de una ocasión cualquier usuario de Android oiOS ha llevado su teléfono móvil a la ducha. No hay mejor sensación que tomar un baño caliente mientras escuchamos nuestra canción favorita o vemos algún video, serie o película.



Pero, ¿se dañará el​ teléfono si lo uso mientras me ducho? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. "¡Pero tengo un teléfono que puede sumergirse en el agua!" dirán algunos, aunque la respuesta seguirá siendo la misma debido al vapor de agua.



El vapor de agua cuando nos duchamos puede ingresar en nuestro dispositivo móvil y dañar las partes expuestas, como el puerto de carga o la pantalla- La certificación de resistencia al agua y al polvo, la IP68, no lo protege de esto completamente, sólo hace más difícil su ingreso.

Incluso con la certificación IP68, se recomienda no sumergir el smartphone en agua (Foto: Samsung) Incluso con la certificación IP68, se recomienda no sumergir el smartphone en agua (Foto: Samsung)

Lo peor de todo este tema: la garantía no cubre los daños ocasionados por el agua. Apple , por ejemplo, coloca en los términos y condiciones el no “utilizar el iPhone en un sauna o un baño de vapor”, afirmando que los de soporte técnico te dirán que “aunque sea resistente al agua, no recomendamos mojar el dispositivo”.



¿Puedo pasar el daño por el agua por otro tipo para hacer valer la garantía? No. Los smartphones vienen equipados con un indicador de contacto con líquidos (LCI). Si los circuitos son dañados por agua, este indicador se volverá rojo​, por lo que será imposible engañar al técnico de la garantía.

Smartphone resistente al agua (Foto: Deranged Geek) Smartphone resistente al agua (Foto: Deranged Geek)

¿El mejor consejo? No utilizar tu smartphone en la ducha, incluso el vapor podría colarse en una bolsa de plástico. La mejor alternativa a esto sería utilizar un parlante vía bluetooth, para tener el celular afuera del cuarto de baño y tener sólo el riesgo de que se dañe el parlante y no tu dispositivo móvil.