Hay que tener cuidado con la tecnología. No importa si eres usuario de Android , iOS , Microsoft o Mac: la ciberseguridad está cobrando más fuerza en el planeamiento de cualquier empresa. Internet se ha vuelto una herramienta útil a la hora de conseguir clientes, pero también puede ser una amenaza si es que descuidamos aspectos básicos de seguridad digital.



La compañía Bafing, dedicada a la seguridad informática y electrónica, compartió algunos consejos a modo de tutorial sobre lo que debes tomar en cuenta para evitar que hackeen tus archivos y perjudicar así a la compañía.



Antivirus actualizado. Evita amenazas como SAMAS, KeyPass, SAM SAM o Dark Tequila actualizando el antivirus de tu computadora. De esta manera, el sistema podrá detectar el malware con facilidad.



Cuidado con las redes internas. Considera los sistemas de seguridad perimetrales Firewall, antispam, antimalware, IPS y filtro http/https con sandbox antimalware para analizar las conexiones seguras https.



Supervisar el Cloud. La nube no es tan segura como crees. Protege los archivos de la controlando el acceso y estableciendo políticas de prevención de pérdida de datos.



Concientizar el área de Recursos Humanos. Debes informar sobre el cuidado con la procedencia de los correos en caso de comunicaciones internas o externas como práctica general, ignorar los archivos adjuntos o enlaces de procedencia desconocida.



Verificar plataforma. Confirmar que el sistema operativo cuente con parches de seguridad al día en todas las estaciones y servidores de Microsoft y no Microsoft. Respecto a las aplicaciones y plugins, estos deben estar siempre actualizados.



Monitorear usuarios y USB. Los usuarios no deben ser los administradores de los equipos. Se debe controlar y monitorear el acceso a dispositivos externos y USB.



Tener backup. Realizar copias de seguridad a los sistemas e información relevante.



Identificar proveedores. Auditar y contabilizar servicios de TI con acceso a proveedores o clientes en la LAN, WAN y Cloud.

