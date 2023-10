Atención con la seguridad de tu smartphone. Un malware llamado SpyNote es capaz de espiar tus actividades en el dispositivo mediante capturas de pantalla y grabando las llamadas telefónicas. Los expertos de ciberseguridad advierten que es difícil de eliminar del sistema.

Lee con atención cómo SpyNote ataca para saber si es que eres una víctima del ataque virtual. Primero recibirás mensajes de texto que invitan al usuario a descargar una aplicación, la misma que contiene el malware. Lo normal es que la aplicación pida permisos como acceso a la cámara o a la biblioteca, pero SpyNote tiene la capacidad de autoaprobar todos los accesos para robar información sensible y enviarlos al servidor del ciberdelincuente.

Además de hacer capturas y grabar las llamadas, SpyNote fue programado para registrar todas las pulsaciones del teclado, es decir, puede registrar las contraseñas y todo lo que escribas. Prácticamente, quedas al descubierto por completo.

Cómo detectar si mi smartphone está infectado con un malware

Comprobar el rendimiento del teléfono: si notas que está funcionando más lento de lo normal o si las aplicaciones tardan en abrirse, podría ser una señal de que tu dispositivo está infectado por un virus.

Duración de la batería: un descenso repentino y significativo en la duración de la batería puede indicar la presencia de malware, debido a que los virus consumen recursos extra para las actividades en segundo plano.

Consumo inusual de datos: los virus actúan en segundo plano para enviar los datos obtenidos al servidor del hacker. Ese envío no sale gratis, por lo que puedes identificar que algo no anda bien al inspeccionar el consumo de datos. Si hay un aumento repentino, especialmente cuando no estás utilizando activamente aplicaciones que requieran mucha transferencia de datos, podría ser que el celular este infectado.

Comportamientos anómalos: ¿hay aplicaciones que se instalan solas sin tu permiso explícito? ¿o tardan mucho en cargarse o incluso se hacen cambios en la configuración del dispositivo sin tu intervención? Eso ya es demasiado raro y es que indica la presencia del malware en el sistema.

Cómo eliminar SpyNote

Lo único que puedes hacer es restablecer el dispositivo con los valores de fábrica.

Restaurar teléfono Android

Ve a Configuración en tu dispositivo Android.

Toca Cuentas y elimina todas las cuentas asociadas, como Google y redes sociales.

En la misma sección de Configuración, busca y toca Sistema o Sistema y actualizaciones.

Luego, selecciona Restablecer o Restablecimiento y Copia de seguridad.

Escoge Restablecer datos de fábrica o Restaurar valores de fábrica.

Confirma tu elección. El teléfono se reiniciará y comenzará el proceso de restauración.

Restaurar teléfono iOS

Ve a Configuración.

Toca tu nombre en la parte superior y luego Cerrar sesión.

Ingresa tu contraseña de Apple ID para desactivar la función “Buscar mi iPhone”.

En Configuración, toca General.

Desplázate hacia abajo y selecciona Restablecer.

Toca Borrar todo el contenido y ajustes.

Confirma tu elección. El iPhone se reiniciará y comenzará el proceso de restauración.