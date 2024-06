Seguimos ampliando la lista de celulares que podrán descargar Android 15, el sistema operativo de Google que promete mejoras de rendimiento y seguridad. En esta oportunidad, el catálogo de Vivo será analizado para determinar cuáles son los equipos que podrán descargar la actualización y cómo hacer la instalación desde el primer día.

Vivo no es igual que Samsung, por ejemplo, a la hora de gestionar las actualizaciones del sistema operativo. El fabricante chino solo ha confirmado la compatibilidad de la serie X lanzados desde junio de 2021, así que el resto de dispositivos tienen que ser evaluados individualmente.

El portal Gizmochina hizo una lista no oficial de los teléfonos Vivo que podrán hacer la actualización a Android 15. Si tu equipo no aparece, tendrás que esperar al anuncio oficial de la compañía.

El lanzamiento de Android 15 está previsto para octubre, al mismo tiempo que la serie Pixel 8 de Google sale al mercado. Hoy en día, el sistema viene atravesando la fase beta hasta el cierre del presente mes para corregir errores antes de la versión final. Vivo tendrá que adaptar el sistema operativo a sus capas de personalización Funtouch OS y OriginOS, por lo que la llegada de Android 15 a su catálogo tardará unas semanas después de la salida oficial.

Celulares Vivo que podrán descargar Android 15

Vivo X100 Pro

Vivo X90

Vivo X90s

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X80

Vivo X80 Pro

Vivo X Fold 3

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Vivo V40 SE

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 SE

Vivo V30 Pro

Vivo V30 Lite 4G

Vivo V30 Lite 5G

Vivo V29

Vivo V29e

Vivo V29 Pro

Vivo V29 Lite

Vivo V27

Vivo V27e

Vivo V27 Pro

Vivo T3x

Vivo T3

Vivo T2

Vivo T2x

Vivo T2 Pro

Vivo Y200i

Vivo Y200e

Vivo Y100 4G (2024)

Vivo Y100 5G (2024)

Vivo Y38

Vivo Y18

Vivo Y18e

Vivo Y03

Vivo S18

Vivo S18e

Vivo S18 Pro

Vivo Pad 3 Pro

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11S

iQOO 11 Pro

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9

iQOO Neo 8

iQOO Neo 8 Pro

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 Pro

iQOO Neo 7 Racing

iQOO Neo 7 SE

iQOO Z9

iQOO Z9x

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z8

iQOO Z8x

iQOO Z7

iQOO Z7x

iQOO Z7i

iQOO Z7 Pro

iQOO Z7s

iQOO Pad

Cómo descargar Android 15 en Vivo

Cuando Android 15 esté disponible en tu celular, deberás acudir a Ajustes y después hacer clic en Actualización del sistema. El teléfono buscará si hay alguna descarga pendiente. De ser así, deberás hacer clic en el botón Actualizar para iniciar con la instalación.

Aconsejamos tener batería en el celular para que la descarga no se vea interrumpida. Puedes dejar el equipo conectado a la corriente mientras haces la instalación y trata de no manipularlo hasta que concluya el proceso. También puedes conectarte a WiFi para que no gastes datos móviles.