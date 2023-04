¿Tu teléfono Android duraba hasta más de ocho horas de uso continuo y ahora la batería se agota rápidamente? es normal que suceda esto, de repente estás apunto de agotar los ciclos de carga, un valor que sirve para medir la vida útil de la batería móvil.

¿Qué son los ciclos de carga? como lo dijimos anteriormente, es un indicador para saber aproximadamente hasta cuándo funcionará la batería de tu smartphone. Al momento de cargar tu dispositivo de 0% a 100% has agotado un ciclo de carga, por ello, las baterías de cuatro mil o cinco mil miliamperios (mAh) fueron diseñadas para durar entre los 300 a 500 ciclos.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a saber el estado actual de la batería de tu teléfono, así evaluarás si necesitas cambiarla o esperar un poco más para hacerlo. El reemplazo de este componente es complejo, no es una tarea sencilla para alguien que no tiene conocimientos previos en servicio técnico de celulares, recuerda que los equipos actuales tienen una batería integrada que no se puede extraer con herramientas de casa.

Cómo saber la vida de la batería de tu celular Android

Es necesario destacar que este proceso lo puedes realizar desde cualquier teléfono Android .

. Primero, accede a la aplicación nativa de llamadas.

Ahora, marca el siguiente código “ *#*#4636#*#* ”, sin las comillas por supuesto.

”, sin las comillas por supuesto. De inmediato se abrirá un menú secreto.

En este apartado podrás visualizar el estado actual y la Información de la batería.

Si te aparece que la vida útil de la batería es de 90%, entonces el componente se encuentra en el límite de estar en buenas condiciones, pero, si figura valores inferiores a 50%, lo ideal sería que la cambies para que puedas utilizar tu smartphone por más de 8 horas diarias.

Así puedes saber cuánto tiempo está prendido tu celular

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona en el apartado que dice “Cuidado de la batería y dispositivo”, el nombre de las opciones varía ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo.

Se abrirá una nueva ventana, desplázate hacia abajo y oprime sobre la opción “Diagnóstico”.

El siguiente paso es tocar en el botón denominado “Estado de reinicio encendido”, el cual se ubica en la parte inferior.

Te saldrá el siguiente mensaje: “Su teléfono lleva (x) días encendido”.

Es importante aclarar que tu teléfono Android no será afectado directamente si no lo apagas, no obstante, es recomendable hacerlo por los menos una vez a la semana, así le estarías dando un respiro a la batería o la memoria RAM, estas acciones podrían alargar la vida de tu equipo y mejorar su rendimiento.