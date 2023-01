Los iPhone han logrado bastante reconocimiento con el pasar de los años, esto debido a su gran número de funciones y herramientas que permiten a los usuarios tener una mejor experiencia. Asimismo, algo que resalta bastante en estos dispositivos es su rapidez al abrir las aplicaciones.

Caso contrario a los Android que, según los modelos, pueden ser mucho más lentos que otros, sobre todo si usas apps pesadas o juegas videojuegos. En ese sentido, los iPhone suelen superar a estos dispositivos a gran escala.

Bajo esta premisa, tal vez haya despertado en ti la interrogante sobre cuál es la causa principal de que los celulares Android tengan más retardo que los iPhone. Es así que, con información del portal iPadizate, te brindamos la respuesta.

¿Por qué Android es más lento que un iPhone?

Esta es una duda común entre usuarios Android, ya que, en muchas ocasiones, los dispositivos móviles suelen quedarse congelados o demorar en abrir ciertas aplicaciones cuando menos lo esperas.

Aunque pueden existir varias razones, la principal se debe a la fragmentación de Android. Esto tiene que ver a la diversidad de versiones de este sistema operativo disponibles para cada modelo de celular.

Esto explica el porqué algunos modelos de smartphone suelen ser más rápidos a comparación de otros. Debido a la fragmentación, ciertos dispositivos sufren más restricciones, ya sea a nivel de seguridad y rendimiento.

Por el contrario, los iPhone tienen un sistema integrado que genera que sea mucho más veloz y tenga mejores soportes para evitar que se ralentice al abrir una app pesada, como un videojuego online.

No obstante, si tienes un celular Android, no debes preocuparte, ya que continuamente aparecen nuevas actualizaciones para que no sufras de problemas de velocidad y, sobre todo, seguridad.

¿Por qué hay dos huequitos en la parte superior e inferior de tu teléfono?

La información que te brindaremos fue difundida por el portal especializado en tecnología Xataka Android, el medio indica que los dos agujeros son dependientes el uno del otro.

Huequito inferior: se trata del micrófono de tu smartphone, el mismo que sirve para que tus amigos escuchen lo que hablas al momento de contestar o realizar una llamada y videollamada. Con este agujero también puedes grabar audios a través de las plataformas de mensajería instantánea o interactuar con el Asistente de Google.

Huequito superior: el orificio de arriba también es un micrófono, la diferencia es que se encarga de reducir el ruido de tu entorno o ambiente en donde te encuentres, así tus contactos escucharán las llamadas más nítidas en caso haya demasiada bulla.