¿Quieres lo último en tu celular? Si buscas ventajas exclusivas y mejoras que nadie más tiene, debes probar la última versión de WhatsApp Plus 2024 del mes de mayo. Esta versión ofrece novedades que marcan la diferencia, permitiéndote disfrutar de chatear con tus contactos de manera más única y personalizada. Sin embargo, como no todo es perfecto, existen algunos riesgos al descargar esta app, tanto en iPhone como en Android. Por eso, te recomendamos tomar ciertas precauciones al instalarla en tu dispositivo móvil. A continuación, te presentamos una guía completa para descargar e instalar esta rede social de manera segura.

WhatsApp Plus 2024 es una versión modificada de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, creada por desarrolladores independientes con el objetivo de ofrecer funcionalidades adicionales y un mayor nivel de personalización que no se encuentran en la versión oficial. Esta versión alternativa permite a los usuarios modificar la apariencia de la aplicación, desde los temas y colores hasta las fuentes y estilos de texto, además de proporcionar opciones avanzadas de privacidad y características adicionales como la programación de mensajes y el envío de archivos de mayor tamaño.

La alternativa de WhatsApp Plus surgió como respuesta a las limitaciones percibidas en la versión oficial de WhatsApp. Los desarrolladores vieron una oportunidad para mejorar la experiencia del usuario al introducir funciones que eran muy demandadas por la comunidad pero que no estaban disponibles en la aplicación oficial. Desde su creación, WhatsApp Plus ha evolucionado constantemente, incorporando nuevas características y mejorando las existentes para mantener a los usuarios satisfechos y atraer a nuevos adeptos.

Sin embargo, aunque WhatsApp Plus 2024 ofrece atractivas ventajas, no es una aplicación oficial y su uso conlleva ciertos riesgos. WhatsApp, propiedad de Meta, no aprueba el uso de versiones modificadas y puede suspender la cuenta de los usuarios que las utilicen. Los usuarios que opten por instalarla deben hacerlo desde fuentes confiables y estar conscientes de las posibles consecuencias para la seguridad de sus datos y la integridad de su cuenta.





Últimas novedades de WhatsApp Plus de mayo 2024 en Iphone

La nueva versión de WhatsApp Plus para iPhone trae consigo una serie de actualizaciones y mejoras que mejoran tanto la estética como la funcionalidad de la aplicación. A continuación, se detallan las principales novedades:

1. Diseño renovado y minimalista

Estilo iPhone : La nueva versión presenta un diseño inspirado en la estética de iOS, ofreciendo una experiencia visualmente atractiva y coherente con el ecosistema de Apple.

: La nueva versión presenta un diseño inspirado en la estética de iOS, ofreciendo una experiencia visualmente atractiva y coherente con el ecosistema de Apple. Interfaz minimalista: La interfaz ha sido simplificada para facilitar la navegación y el acceso rápido a los chats privados y grupales.

2. Modo Claro y Oscuro

Personalización de temas : Ahora, los usuarios pueden alternar entre el Modo Claro y Oscuro, permitiendo una mayor personalización de la apariencia de la aplicación según sus preferencias y necesidades.

: Ahora, los usuarios pueden alternar entre el Modo Claro y Oscuro, permitiendo una mayor personalización de la apariencia de la aplicación según sus preferencias y necesidades. Conmutación rápida: La alternancia entre modos se puede realizar de forma rápida y sencilla, mejorando la comodidad y adaptabilidad del uso de la aplicación en diferentes entornos de iluminación.

WHATSAPP | Aprende todos los pasos para pasar tus chats de tu celular Android a un iPhone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)





¿Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus 2024 v17.85?

Siguiendo estos pasos, podrás instalar y configurar WhatsApp Plus 2024 v17.80 en tu dispositivo. Recuerda siempre ser consciente de los riesgos asociados con el uso de versiones no oficiales de aplicaciones.

1. Respalda tus conversaciones en WhatsApp

Antes de hacer cualquier cambio, es crucial que respaldes tus conversaciones para no perder tus mensajes importantes:

Android : Abre WhatsApp, ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats , y realiza una copia de seguridad en Google Drive.

: Abre WhatsApp, ve a , y realiza una copia de seguridad en Google Drive. iPhone: Abre WhatsApp, ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realiza una copia de seguridad en iCloud.

2. Desinstala la versión oficial de WhatsApp

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp de tu dispositivo para evitar posibles conflictos durante la instalación de WhatsApp Plus:

Método 1 : Mantén presionado el ícono de WhatsApp y selecciona la opción de desinstalación.

: Mantén presionado el ícono de WhatsApp y selecciona la opción de desinstalación. Método 2: Ve a Configuración > Aplicaciones > WhatsApp y selecciona “Desinstalar”.

3. Descarga WhatsApp Plus v17.80 APK

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.80 desde una fuente confiable para evitar malware. [LINK PARA DESCARGAR].

4. Activa la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas

Para instalar aplicaciones que no provienen de la tienda oficial de aplicaciones:

Ve a Configuración > Seguridad (o Privacidad) .

. Activa Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

o . En algunos dispositivos, puede que necesites hacerlo específicamente para el navegador que usaste para descargar el archivo APK.

5. Instala el APK

Abre el archivo APK desde la barra de notificaciones o desde tu gestor de archivos.

Sigue las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación.

Acepta los términos y condiciones cuando se te solicite.

6. Configura tu cuenta en WhatsApp Plus

Abre WhatsApp Plus, ingresa tu número de teléfono y sigue los pasos para verificar tu cuenta.

Restaura tus conversaciones desde la copia de seguridad que hiciste inicialmente.

Configura tu perfil (nombre, foto de perfil, estado) según tus preferencias y ajusta las configuraciones adicionales que ofrece WhatsApp Plus.





¿Por qué bajar WhatsApp Plus 2024?

WhatsApp Plus 2024 ofrece una serie de características adicionales que no están disponibles en la versión oficial de WhatsApp, atrayendo a usuarios que buscan una experiencia más personalizada y funcional. A continuación, se detallan algunas razones para considerar la descarga de WhatsApp Plus 2024:

1. Amplitud de personalización

Temas y colores : Personaliza casi todos los aspectos de la interfaz, desde los colores hasta los temas completos, adaptando la apariencia de la aplicación a tus preferencias.

: Personaliza casi todos los aspectos de la interfaz, desde los colores hasta los temas completos, adaptando la apariencia de la aplicación a tus preferencias. Fuentes y estilos: Cambia las fuentes y estilos de texto para una experiencia visual única.

2. Privacidad mejorada

Control de visibilidad : Oculta tu estado en línea, desactiva la confirmación de lectura (doble check azul) y oculta los indicadores de “escribiendo...” y “grabando audio...”.

: Oculta tu estado en línea, desactiva la confirmación de lectura (doble check azul) y oculta los indicadores de “escribiendo...” y “grabando audio...”. Acceso restringido: Configura contraseñas o patrones para acceder a la aplicación, añadiendo una capa extra de seguridad a tus conversaciones.

3. Opciones avanzadas de mensajería

Respuestas automáticas : Configura respuestas automáticas para cuando no puedas contestar, similar a las funciones de mensajería profesional.

: Configura respuestas automáticas para cuando no puedas contestar, similar a las funciones de mensajería profesional. Programación de mensajes: Programa mensajes para ser enviados en un momento específico, ideal para recordar eventos o enviar mensajes importantes a horarios determinados.

4. Capacidad de enviar archivos grandes

Archivos multimedia : Envía archivos de mayor tamaño que en la versión oficial, incluyendo videos y documentos grandes.

: Envía archivos de mayor tamaño que en la versión oficial, incluyendo videos y documentos grandes. Calidad de imagen: Envía imágenes y videos sin comprimir, manteniendo la calidad original.

5. Funciones adicionales

Descarga de estados : Descarga los estados de tus contactos directamente en tu dispositivo.

: Descarga los estados de tus contactos directamente en tu dispositivo. Variedad de emojis: Accede a una mayor variedad de emojis y stickers para expresarte mejor.

6. Interfaz de usuario mejorada

Chats en burbujas : Muestra los chats en burbujas flotantes, similar a otras aplicaciones de mensajería, facilitando la multitarea.

: Muestra los chats en burbujas flotantes, similar a otras aplicaciones de mensajería, facilitando la multitarea. Diseño intuitivo: Las funciones adicionales están diseñadas de manera intuitiva, facilitando su uso.





Consideraciones Importantes

Antes de decidir instalar WhatsApp Plus 2024, te recomendamos que evalúes cuidadosamente estos beneficios frente a los posibles riesgos asociados.

Riesgos de seguridad : WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y puede conllevar riesgos de seguridad, incluyendo malware y la posibilidad de que tus datos sean comprometidos.

: WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y puede conllevar riesgos de seguridad, incluyendo malware y la posibilidad de que tus datos sean comprometidos. Suspensión de cuenta : El uso de versiones no oficiales de WhatsApp puede llevar a la suspensión de tu cuenta por parte de WhatsApp.

: El uso de versiones no oficiales de WhatsApp puede llevar a la suspensión de tu cuenta por parte de WhatsApp. Actualizaciones: Las versiones no oficiales no reciben actualizaciones de seguridad y mejoras directamente de WhatsApp.

Una de las razones por las que no puedes instalar WhatsApp es porque usaste WhatsApp Plus. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)