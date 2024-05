Tras haberse anunciado hace algunas semanas, Apple prepara su nuevo evento, el Apple Event, que se desarrollará nuevamente en sus oficinas el próximo 7 de mayo. La presentación lleva como título “Let Loose” y podrá verse EN VIVO en los Estados Unidos a partir de las 7 am PT/10 am ET. ¿Qué novedades traerá? Algunos aseguran que se lanzarán nuevos iPhone o la versión Mini de estos, aunque otros apuestan por las tablets, los iPad, ya que en la imagen principal se muestra un Apple Pencil dibujando el clásico ícono de la manzana. De seguro ya sabes que Cupertino siempre da sorpresas a último momento, así que este no será la excepción. Aquí te brindaré la hora, cómo ver y cuáles son los posibles dispositivos que se mostrarán.

Hora para ver el Apple Event: 7 de mayo

Las horas varían dependiendo del país en el que vives. Así que aquí te brindo un listado de todos ellos:

Ecuador: 9 a.m.

Colombia: 9 a.m.

España: 4 p.m.

Estados Unidos: 7 am PT/10 am ET

Chile: 10 a.m.

México: 8 a.m.

Perú: 9 a.m.

Argentina: 11 a.m.

Venezuela: 10 a.m.

Uruguay: 11 a.m.

Paraguay: 10 a.m.

Bolivia: 10 a.m.

Dónde ver el Apple Event: 7 de mayo

El Apple Event del 7 de mayo puedes seguirlo a través de YouTube, por medio de su canal. Aquí te dejo el enlace:

Qué se presentará en el Apple Event el 7 de mayo

Apple Pencil 3: los primeros reportes hablan de este producto. Si bien no deja nada a la imaginación, el Apple Pencil 3 será uno de los protagonistas con nuevas funciones táctiles, además de la opción para cambiar sus puntas magnéticas, así como un sistema a fin de poder localizarlo usando la red de Buscar, además de nuevos gestos. Su precio estimado será de 130 dólares.

los primeros reportes hablan de este producto. Si bien no deja nada a la imaginación, el Apple Pencil 3 será uno de los protagonistas con nuevas funciones táctiles, además de la opción para magnéticas, así como un sistema a fin de poder localizarlo usando la red de Buscar, además de nuevos gestos. Su precio estimado será de 130 dólares. iPad Pro OLED: las posibles nuevas tabletas llegarán en 2 versiones, una con tamaño de display de 11 pulgadas y otra de 12.9 pulgadas. Asimismo, a diferencia de las de años anteriores, se le incluirá el procesador M4, generando que sea lo más actual que los iPhone.

las posibles nuevas tabletas llegarán en 2 versiones, una con tamaño de display de 11 pulgadas y otra de 12.9 pulgadas. Asimismo, a diferencia de las de años anteriores, se le incluirá el procesador M4, generando que sea lo más actual que los iPhone. iPad Air: si bien no se tiene mucha información, algunos no han descartado la presentación de este producto. Se espera que lleven pantallas de 10.9 y 12.9 pulgadas, aunque su procesador será el M2, ello al tratarse de una tablet básica y económica.

Es posible que se lancen nuevos Apple Pencil durante el evento. (Foto: Apple)

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.