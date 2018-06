Normalmente no ocurren problemas serios al momento de instalas una app desde Google Play ; no obstante, hay algunas aplicaciones que se dedican a compilar información privada de los usuarios a través de los permisos que el móvil otorga.

Acá te enumeramos los síntomas que tu móvil Android sufre al momento de instalar aplicaciones falsas:



1. Problemas al momento de instalación : atento al comportamiento de tu móvil cuando el proceso de instalación está en camino. Normalmente los permisos requeridos por la app deberían ir acorde con las necesidades del programa. Si las peticiones son excesivas recomendamos evitar la instalación.



2. La app no funciona correctamente : si al momento de ejecutar la aplicación y no sucede nada, posiblemente hayas instalado un programa perjudicial para tu celular o no compatible con el mismo. Quizás se esté ejecutando en segundo plano y no veas absolutamente nada, consumiendo así tu batería y demás recursos.

3. Comportamiento errático al momento de ejecutar otras aplicaciones : Las apps falsas normalmente están diseñadas para afectar el comportamiento del sistema operativo, pero otras se dedican a perjudicar a otros programas. Si se cierran tus apps seguramente haya algo afectado a tu Android .



4. Publicidad excesiva en otras aplicaciones o ventanas emergentes con promociones : quizás hayas instalado una app que se beneficia de las veces que presionas una de los paneles publicitarios. En caso veas que tu Android dispara publicidad en lugares que no debería, has caído victima de un programa falso.



Pero, ¿cómo eliminar estas apps ? Ingresa al Gestor de Aplicaciones para identificar la aplicación que se ha colado en tu sistema operativo, desinstala el programa inmediatamente. En caso no encuentres nada sospechoso deberás restaurar tu Android a modo fábrica y volver a configurar todo el aparato.