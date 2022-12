Millones de usuarios que defienden a los animales y al medio ambiente, reportaron que durante la media noche del pasado 25 de diciembre (Navidad), se prendió demasiada pirotécnica a diferencia de otros años. En algunos países está prohibido reventar cohetes, mientras que en otros territorios es totalmente legal, sin embargo, no hay duda de que el espectáculo de los fuegos artificiales es un momento único y hermoso que cualquiera desearía presumir a través de sus redes sociales favoritas.

Si eres del grupo de personas que no soporta la pirotecnia, pero considera que el recibimiento del Año Nuevo 2023 será muy especial, no te preocupes, no irás en contra de tus principios, ya que desde Depor te enseñaremos un sencillo truco para que puedas añadir un filtro de fuegos artificiales a los videos que vas a grabar, los resultados son sorprendentes porque tus contactos lo apreciarán con mucho realismo.

Es importante resaltar que el proceso que a continuación te explicaremos es compatible en los dispositivos móviles con sistema operativo iOS de Apple y Android de Google.

Los pasos para añadir un filtro de fuegos artificiales a tu videos

Además, el filtro lo vas a obtener directamente desde la red social “Instagram”, por lo que te recomendamos descargarla. Seguramente ya tienes la referida aplicación porque pertenece al paquete de programas que todos los usuarios obtienen cuando se compran un teléfono nuevo.

Primero, verifica que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. También funciona con los dispositivos iOS.

Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la sección que dice “Tu historia” (arriba a la izquierda) > “Cámara”.

El siguiente paso es desplazar hacia la derecha los filtros que se ubican en la parte inferior.

Cuando llegues al filtro de la lupa, oprímelo. Se desplegará una ventana, aquí tocar la lupa en miniatura y escribe lo siguiente: “Fuegos artificiales”.

Escoge el efecto que más te agrade.

Finalmente, empieza a grabar tu video, de preferencia que sea en plano abierto, de noche y apuntando al cielo.

En caso tu video no tenga sonido, con la etiqueta música agrega la pista de unos fuegos artificiales.

Así puedes desviar llamadas comerciales en tu celular Android

Antes de comenzar, es necesario brindarte una serie de recomendaciones para evitar las llamadas comerciales: no navegues por páginas web inseguras, lo mejor sería utilizar sitios oficiales; no solicites mucha información con un mismo número de teléfono, aquí lo ideal sería añadir un correo electrónico; si asesores comerciales te escriben por las redes sociales o aplicaciones de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., nunca compartas tu número de teléfono porque formará parte de su base de datos. Ahora, aplica lo siguientes pasos: