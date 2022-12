Las baterías de los dispositivos móviles de la actualidad se han fabricado para que duren entre las 6 y 8 horas de uso continuo, sin embargo, las nuevas aplicaciones no son las mismas que las de hace 10 años, ya que requieren de mayores requisitos para que sean compatibles con tu teléfono inteligente, quiere decir que consumirán recursos adicionales. En esta oportunidad, desde Depor te diremos cuáles son las 4 funciones de tu celular Android que mantienes encendidas sin utilizarlas y que paulatinamente están agotando la batería.

De repente el 10% no te parezca una exorbitante cantidad de energía, es lo que consumen las 4 funciones de tu teléfono que no utilizas, pero están activadas, no obstante, desearías ese 10% cuando tu celular se encuentra en 0% y no tienes un cargador o tomacorriente a la mano.

Funciones de Android que consumen tu batería sin que te des cuenta

Bluetooth : es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%.

: es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%. GPS : El GPS y la localización son funciones que consumen mucha batería sin que te des cuenta, por eso debes deshabilitarlo o no usarlo cuando no sea necesario. Por ejemplo, si compartes la ubicación con una persona con la que vas a quedar durante una hora y ya o habéis encontrado, desactiva el compartir tu localización.

: El GPS y la localización son funciones que consumen mucha batería sin que te des cuenta, por eso debes deshabilitarlo o no usarlo cuando no sea necesario. Por ejemplo, si compartes la ubicación con una persona con la que vas a quedar durante una hora y ya o habéis encontrado, desactiva el compartir tu localización. Wifi : Si estás fuera de casa y no vas a conectarte a Internet desde una red WiFi, lo mejor es que lo desactives para evitar que consuma energía buscando redes disponibles a las que no te vas a conectar. Aunque no sea mucho consumo, lo vas a notar con el paso de los días.

: Si estás fuera de casa y no vas a conectarte a Internet desde una red WiFi, lo mejor es que lo desactives para evitar que consuma energía buscando redes disponibles a las que no te vas a conectar. Aunque no sea mucho consumo, lo vas a notar con el paso de los días. Datos móviles: si estás conectado a una red wifi, lo idea sería navegar con ese internet y no con el tu paquete de datos.

Así puedes saber si tu teléfono Android tiene virus

La batería se agota con mayor rapidez, asimismo, se recalienta incluso cuando no estás utilizando el celular.

Los datos de internet aumentan su nivel de uso. En caso estés conectado a una red wifi, los envíos de datos aumentarán, aunque los hábitos de navegación no han cambiado

El GPS, Wifi y Bluetooth se activan y desactivan por si solos

Se abren ventanas emergentes que despliegan anuncios o aplicaciones desconocidas sin que el usuario lo autorice

Las aplicaciones se cierran repentinamente, muestran errores inesperados.

Se realizan llamadas repentinas a tus contactos o a números desconocidos, ya sean locales o internacionales.

