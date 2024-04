WhatsApp Plus es una APK (Android Application Package / Paquete de Aplicación Android) que ofrece características adicionales en comparación con la versión que conocemos. Por tal motivo, muchas personas desean tener esa app en sus celulares, aunque para descargarlo se debe tener en cuenta algunos pasos porque no se puede realizar de la manera tradicional. Entre las funciones adicionales que ofrece esta versión, tenemos: temas personalizados, más opciones de privacidad, y la capacidad de enviar archivos de mayor tamaño, entre otras.

Cómo Descargar WhatsApp Plus 2024 v17.70

Antes de proceder con la descarga e instalación, es fundamental recordar que WhatsApp Plus no está disponible en las tiendas oficiales de aplicaciones como Google Play Store o Apple App Store, así que debes seguir los pasos con cuidado.

Android

Habilitar fuentes desconocidas: antes de instalar cualquier APK descargado fuera de Google Play Store, necesitas permitir la instalación desde fuentes desconocidas. Esto se puede hacer en los ajustes de seguridad de tu dispositivo Android.

Descargar el APK: busca una fuente confiable en línea para descargar el archivo APK de WhatsApp Plus v17.70. Asegúrate de que la fuente sea fiable para evitar descargar malware.

Instalar WhatsApp Plus: una vez descargado el archivo, ábrelo en tu dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para instalar.

iPhone

Tener en cuenta que para instalar la APK en estos celulares se requiere hacer jailbreak al dispositivo, lo cual no recomendamos por los riesgos asociados de seguridad y posibilidad de perder la garantía del dispositivo.

Requiere iOS 10 o superior.

Es necesario tener acceso a Internet.

Debes asegurarte de tener espacio suficiente para la instalación de la app.

Pasos para instalar WhatsApp Plus 2024 v17.70

Haz un respaldo de tus conversaciones en WhatsApp para proteger tu información importante.

Desinstala la versión oficial de WhatsApp de tu dispositivo para evitar inconvenientes.

Haz clic aquí para descargar WhatsApp Plus v17.70 APK (serás trasladado a la página de descarga).

Activa en tu dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Sigue los pasos para completar la instalación del APK, acepta los términos y condiciones, ingresa tu número telefónico y configura tu perfil según tus preferencias.

Consideraciones a tener en cuenta

Riesgo de Baneo: WhatsApp ha iniciado acciones contra usuarios de versiones modificadas, incluyendo baneos temporales o permanentes de sus servicios.

Seguridad: al ser una aplicación no oficial, existe el riesgo de comprometer tus datos personales. Es fundamental descargarla solo de fuentes confiables.

Compatibilidad y Actualizaciones: las versiones modificadas no siempre son compatibles con las últimas actualizaciones de WhatsApp, lo que puede resultar en fallos o pérdida de funciones.

Respaldos: ten en cuenta que al cambiar de WhatsApp oficial a WhatsApp Plus, puede que no sea posible restaurar tu historial de chats precisamente por las diferencias en la gestión de datos entre ambas aplicaciones.

Comparativa entre WhatsApp Plus y WhatsApp oficial

WhatsApp Plus se distingue de la versión oficial por ofrecer una variedad más amplia de temas y colores, opciones de privacidad mejoradas y la capacidad de enviar archivos de mayor tamaño. Sin embargo, es importante destacar que WhatsApp Plus no está respaldado por los desarrolladores originales de WhatsApp, lo que implica mayores riesgos de seguridad y la posibilidad de que tu cuenta sea suspendida.





