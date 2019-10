Conoce la app que te informa si habrá un sismo segundos antes de que ocurra

Las últimas

[{"id":137045,"title":"\u00a1Bajar\u00e1 a peso gallo! Jos\u00e9 Aldo enfrentar\u00e1 a Marlon Moraes en el UFC 245 en Las Vegas","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-jose-aldo-bajara-peso-mosca-enfrentar-marlon-moraes-14-diciembre-ufc-245-137045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db271b206a2a.jpeg"},{"id":137043,"title":"Brutal pase de Ibrahimovic: Cristian Pav\u00f3n descont\u00f3 en el 'Cl\u00e1sico del Tr\u00e1fico' por los Playoffs de la MLS [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-pavon-angeles-galaxy-delantero-argentino-marca-descuento-2-1-pase-ibrahimovic-playoffs-mls-video-137043","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db26d53280c3.jpeg"},{"id":137040,"title":"An\u00f3talo, Zlatan: Carlos Vela abre el marcador en el 'Cl\u00e1sico del Tr\u00e1fico' por los Playoffs de la MLS [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-carlos-vela-clasico-angeles-10-mexicano-anoto-1-0-equipo-zlatan-playoffs-mls-video-137040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db2686b3d6b1.jpeg"},{"id":137002,"title":"\u00a1Conectados desde Morelos! Morelia vs Santos EN VIVO por TV Azteca: sigue el duelo por fecha 15 del Apertura 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monarcas-morelia-vs-santos-laguna-vivo-online-directo-tv-azteca-tudn-televisa-univision-torneo-apertura-2019-liga-mx-minuto-minuto-morelos-nczd-137002","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db26e95af6a9.jpeg"},{"id":136503,"title":"As\u00ed puedes obtener los memojis de WhatsApp del iPhone en tu Android","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-puedes-crear-memojis-iphone-celular-android-viral-smartphone-apps-aplicaciones-wasap-nnda-nnrt-136503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dad134e30a85.jpeg"},{"id":136915,"title":"\u00a1Anularon a la 'Barba'! Los Rockets cayeron ante los Bucks en su primer partido de la NBA 2019-20","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/houston-rockets-vs-milwaukee-bucks-vivo-directo-online-directv-sports-partido-nba-toyota-center-estados-unidos-mexico-espana-nczd-136915","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db26c3344ad7.jpeg"},{"id":137014,"title":"\u00a1Enlazados desde Baja California! Tijuana vs Veracruz por FOX Sports: sigue el choque por fecha 15 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tijuana-vs-veracruz-vivo-online-directo-tudn-fox-sports-liga-mx-apertura-2019-fecha-15-estadio-caliente-live-sports-event-mexico-nczd-tv-azteca-univision-televisa-minuto-minuto-137014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db26aa39299b.jpeg"},{"id":137038,"title":"Conoce la app que te informa si habr\u00e1 un sismo segundos antes de que ocurra","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/aplicacion-podras-habra-sismo-segundos-ocurra-truco-apps-terremoto-epicentro-lima-peru-nnda-nnrt-137038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db267ed4ffc8.jpeg"},{"id":137037,"title":"\u00a1Mueven el piso! La reacci\u00f3n de los hinchas de Alianza tras el temblor en Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/temblor-lima-reaccion-hinchas-alianza-lima-movimiento-telurico-137037","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/26\/5d8cc3b8c300e.jpeg"},{"id":137005,"title":"Atlas vs. Necaxa EN VIVO en el Estadio Jalisco: sigue la fecha 15 del Apertura 2019 Liga MX | v\u00eda Tv Azteca","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/atlas-vs-necaxa-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tv-azteca-canal-5-tudn-fecha-15-apertura-2019-liga-mx-estadio-jalisco-mexico-live-sports-event-nczd-137005","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db265da930c2.jpeg"},{"id":137033,"title":"El '10'... \u00bfen la calle? Carlos T\u00e9vez habr\u00eda jugado su \u00faltimo encuentro con Boca Juniors","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-carlos-tevez-seguiria-club-xeneize-indicaron-cnn-deportes-superliga-argentina-137033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db260097130b.jpeg"},{"id":137036,"title":"\u00a1Gr\u00edtalo, 'Juampa'! Varillas derrot\u00f3 al brasile\u00f1o Luz y pas\u00f3 a los cuartos de final del Challenger de Lima 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/juan-pablo-varillas-derroto-brasileno-orlando-luz-paso-cuartos-final-challenger-lima-2019-137036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db263a5f20f4.jpeg"},{"id":137034,"title":"Marvel revela video completo de Mysterio en \"Spider-Man: Far From Home\"","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/marvel-revela-video-completo-mysterio-spider-man-far-from-home-nndc-137034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db2585503fc0.jpeg"},{"id":137032,"title":"Sorpresa en Universitario: Gary Correa se perfila para ser el '9' del equipo ante Cantolao","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-gary-correa-perfila-9-equipo-cantolao-137032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db2161880a5d.jpeg"},{"id":137029,"title":"No quieren que se juegue el 18: LaLiga apelar\u00e1 decisi\u00f3n de Federaci\u00f3n sobre fecha del Cl\u00e1sico","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-laliga-apelara-decision-clasico-juegue-4-diciembre-espana-137029","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dadb4b614fc6.jpeg"},{"id":137030,"title":"Lo sufren los fan\u00e1ticos: Nate D\u00edaz fall\u00f3 en prueba antidoping y no pelear\u00e1 ante Jorge Masvidal en el UFC 244","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-nate-diaz-fallo-prueba-antidoping-quedo-fuera-pelea-jorge-masvidal-ufc-244-137030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db24fdad8619.jpeg"},{"id":137028,"title":"Motorola lanza en Per\u00fa el Moto G8 Play en Per\u00fa y estas son sus caracter\u00edsticas","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/motorola-lanza-nuevo-moto-g8-play-peru-son-caracteristicas-smartphone-especificaciones-precio-nnda-nnrt-137028","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db24936b9808.jpeg"},{"id":137046,"title":"\u00a1Trabajo en equipo! Volkswagen Rally Team se impuso en Caminos del Inca 2019","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/caminos-inca-2019-volkswagen-rally-team-impuso-tradicional-rally-amarok-v6-137046","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db27a439b164.jpeg"},{"id":137024,"title":"Franco Lostaunau sobre Tiago Cantoro: \"Nunca hab\u00eda visto tanta bulla por la presentaci\u00f3n de un juvenil\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-franco-lostaunau-tiago-cantoro-habia-visto-bulla-presentacion-juvenil-137024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7abcc0db2bd.jpeg"},{"id":137026,"title":"River Plate se 'tumb\u00f3' a Liverpool y la 'U' no aparece: as\u00ed est\u00e1 el ranking de los mejores clubes del mundo [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-river-plate-liverpool-ranking-20-mejores-clubes-mundo-football-world-rankings-real-madrid-fotos-137026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db246e35508d.jpeg"},{"id":137025,"title":"Instagram ahora te informa cu\u00e1nto tiempo pasas al d\u00eda en la app","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/instagram-truco-pasas-dia-aplicacion-viral-truco-smartphone-aplicaciones-apps-nnda-nnrt-137025","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db2413c0c7a3.jpeg"},{"id":137023,"title":"Ya conoce el camino de salida: Thomas M\u00fcller se deja querer en Italia","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2020-inter-milan-estaria-pasos-thomas-mueller-minutos-bayern-munich-137023","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db23b9ba09b9.jpeg"},{"id":137020,"title":"\u00a1Incre\u00edble! La oferta de Emiratos \u00c1rabes que rechaz\u00f3 Santos por Christian Cueva","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-christian-cueva-recibio-oferta-liga-emiratos-arabes-137020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db235481f7b2.jpeg"},{"id":137019,"title":"Le comienza a pasar factura: PSG frena renovaci\u00f3n de Neymar por lesiones","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-fc-barcelona-psg-frena-renovacion-constantes-lesiones-brasileno-ligue-1-espana-liga-santander-137019","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db237d1ba999.jpeg"},{"id":137022,"title":"Universitario de Deportes no figura en el ranking mundial de clubes, pero s\u00ed Alianza Lima y Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-figura-ranking-mundial-clubes-alianza-lima-sporting-cristal-137022","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db2375b59d0f.jpeg"},{"id":137021,"title":"\u00bfErling Haland puede ser la soluci\u00f3n de gol para Zidane en el Madrid?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-erling-haland-solucion-gol-zinedine-zidane-137021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1a42a714e8.jpeg"},{"id":137015,"title":"Universitario vs. Alianza Lima: las dos hinchadas compartir\u00e1n una sola tribuna para la final del F\u00fatbol Femenino","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-distribuiran-hinchadas-final-futbol-femenino-video-137015","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/21\/5dae32727bac7.jpeg"},{"id":137018,"title":"Se derrite por \u00e9l: \"No hay otro que haya logrado lo que Messi ha hecho. Es Dios\", apunt\u00f3 Robert Moreno","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-matrix-hay-jugador-historia-haya-hecho-dios-robert-moreno-espana-137018","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db22c2c5bcd1.jpeg"},{"id":137016,"title":"Nuevo duelo a la vista: Juventus y Atl\u00e9tico de Madrid se cruzan en el camino por Ferguson","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2020-juventus-atletico-madrid-cruzan-camino-nathan-ferguson-joya-inglesa-137016","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db22deead232.jpeg"},{"id":137013,"title":"Esta es la raz\u00f3n por la que no te llegan las notificaciones de Gmail y c\u00f3mo solucionarlo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/gmail-llegan-notificaciones-nuevo-correo-celular-truco-viral-tutorial-android-nnda-nnrt-137013","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db22b41f1ef9.jpeg"},{"id":137017,"title":"Alianza Lima se pronunci\u00f3 sobre la continuidad de Pablo Bengoechea para el 2020","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pronuncio-continuidad-pablo-bengoechea-2020-137017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87fed763a5b.jpeg"},{"id":137006,"title":"Emanuel Herrera: \"Siento orgullo cuando veo a Gabriel Costa en la Selecci\u00f3n Peruana\" [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-emanuel-herrera-siento-orgullo-veo-gabriel-costa-seleccion-peruana-video-137006","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db221611111f.jpeg"},{"id":137010,"title":"Tabla de posiciones y acumulada: as\u00ed se mueve mientras se juega la Fecha 13 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-vivo-fecha-13-torneo-clausura-liga-1-alianza-lima-universitario-sporting-cristal-fecha-hora-canal-137010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db220676d05b.jpeg"},{"id":137009,"title":"Desde Italia apuntan: \"Cristiano Ronaldo merece ganar el Bal\u00f3n de Oro 2019\"","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/balon-oro-2019-cristiano-ronaldo-merece-ganar-premio-andrea-agnelli-presidente-juventus-serie-italia-137009","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db19356c9161.jpeg"},{"id":137011,"title":"\u2018Mu\u00f1eco\u2019 y pr\u00edncipe: Marcelo Gallardo tendr\u00eda una oferta para partir a Europa","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/marcelo-gallardo-europa-monaco-tienta-tome-equipo-invierno-2019-137011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db216241b997.png"},{"id":137012,"title":"\"Joker\": director de fotograf\u00eda revela qu\u00e9 sucedi\u00f3 con Sophie, la vecina del Guas\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-director-fotografia-resuelve-misterio-sophie-vecina-arthur-fleck-spoiler-guason-137012","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db22352cd551.jpeg"},{"id":137003,"title":"\"Call of Duty: Modern Warfare\": requerimientos m\u00ednimos y recomendados, precio, fecha de lanzamiento y m\u00e1s","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/call-of-duty-modern-warfare-requerimientos-minimos-recomendados-precio-fecha-lanzamiento-137003","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db21a7c31bb6.jpeg"},{"id":136982,"title":"Alianza Lima volvi\u00f3 a referirse al arbitraje peruano a pocos d\u00edas del choque clave ante Melgar","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-esperamos-dejar-hablar-errores-arbitros-136982","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/15\/5c673b342f28f.jpeg"},{"id":136999,"title":"Rivaldo: \"No creo que la delantera de Barcelona con Griezmann alcance el nivel de la 'MSN'\"","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-hoy-creo-griezmann-alcancen-nivel-msn-rivaldo-liga-santander-espana-136999","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db21a98c8b0e.jpeg"},{"id":137001,"title":"De esta forma evitar\u00e1s que cualquiera vea tu foto de perfil de WhatsApp sin bloquearlo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-viral-evitar-persona-vea-foto-perfil-bloquearlo-smartphone-truco-tutorial-nnda-nnrt-137001","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db21d088d6e7.jpeg"},{"id":137004,"title":"\"Joker\" no se estrenar\u00e1 en este pa\u00eds debido a su oscuro contenido","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-estrenara-china-razones-guason-137004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d976ce397949.png"},{"id":136997,"title":"Lo 'borraron': \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 Ansu Fati, el 'ni\u00f1o' que le salv\u00f3 la cabeza a Messi en el Barcelona?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ansu-fati-barcelona-joya-cule-cumple-mes-jugar-minuto-valverde-136997","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db21b865d6df.jpeg"},{"id":136998,"title":"\u00a1Es oficial! Universitario de Deportes vs. Cantolao ya tiene garant\u00edas y un aforo autorizado de 59 mil personas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-cantolao-garantias-aforo-autorizado-59-mil-personas-136998","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db21ac35b80d.jpeg"},{"id":136992,"title":"Lo adoran: Henry Vaca fue convocado a la Selecci\u00f3n mayor de Bolivia para disputar la doble fecha FIFA de noviembre","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-henry-vaca-convocado-seleccion-boliviana-fecha-fifa-136992","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/20\/5d8558a26c8d0.jpeg"},{"id":137000,"title":"League of Legends presenta el 'skin victorioso' de la temporada 2019","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-riot-games-presenta-skin-victorioso-temporada-2019-recompensas-137000","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db2157bdcd5d.jpeg"},{"id":136996,"title":"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los \u00faltimos jugadores de la Selecci\u00f3n Peruana que clasificaron a un Mundial Sub 17?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ultimos-jugadores-clasificaron-mundial-sub-17-fotos-136996","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db215c5488b3.jpeg"},{"id":136995,"title":"\u2018Mu\u00f1eco\u2019 top: Gallardo supera a Guardiola y Klopp en r\u00e1nking internacional de entrenadores [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mejores-tecnicos-mundo-marcelo-gallardo-supera-pep-guardiola-klopp-fotos-136995","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db215e5e05e1.png"}]