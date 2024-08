Más aplicaciones de pago gratis para la semana. Hoy hay una lista amplia de herramientas online que mejorarán la usabilidad de tu smartphone Android y iOS. No dejes pasar la oportunidad desde hoy, domingo 11 de agosto de 2024. Te dejamos la lista de ofertas y una corta descripción.

Los desarrolladores buscan ampliar la comunidad de sus aplicaciones por lo que eliminan la barrera económica para atraer a más interesados. Tampoco hace falta que hagas la instalación desde este día; puedes mantenerlos en tu cuenta de Google Play y App Store para un posterior uso y sin sacrificar espacio en el almacenamiento del teléfono.

Recuerda tener una conexión estable a Internet y no pierdas el tiempo porque las promociones pueden acabar en cualquier momento y sin aviso. De guardarlas a tiempo en tu cuenta, podrás usarlas sin tener que pagar.

Aplicación de pago gratis en Android

ColorMeter Camera Color Picker ( US$1,99 ): identifica los colores que te rodean usando la cámara del teléfono inteligente.

( ): identifica los colores que te rodean usando la cámara del teléfono inteligente. My Medicine Pro ( US$2,49 ): realiza un seguimiento de sus dosis de medicamentos, citas y otros datos de salud cruciales.

( ): realiza un seguimiento de sus dosis de medicamentos, citas y otros datos de salud cruciales. ColorWheel ( US$1,99 ): crea paletas de colores para tus proyectos de diseño y deja de adivinar.

( ): crea paletas de colores para tus proyectos de diseño y deja de adivinar. AppLock Pro ( US$4.49 ): una aplicación de seguridad personal que bloquea diferentes aplicaciones en tu teléfono inteligente según PIN, patrón o biometría, según tus preferencias.

Aplicación de pago gratis en iOS

Timestamp Cam ( US$9,99 ): expone información de geolocalización y fecha en tus fotos en lugar de mantenerlas ocultas en los metadatos del archivo.

( ): expone información de geolocalización y fecha en tus fotos en lugar de mantenerlas ocultas en los metadatos del archivo. MySymptoms Food Diary ( US$7,99 ): lleve un registro de su dieta y compare los ingredientes y la información nutricional con su salud.

( ): lleve un registro de su dieta y compare los ingredientes y la información nutricional con su salud. Palette Hunt ( US$1,99 ): crea combinaciones de colores basadas en imágenes del carrete de tu cámara y expórtalas a aplicaciones de Adobe y otras.

( ): crea combinaciones de colores basadas en imágenes del carrete de tu cámara y expórtalas a aplicaciones de Adobe y otras. Videdit ( US$0,99 ): realiza ediciones de video rápidas en tu iPhone o iPad y compártelos fácilmente en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Cuidado con los APK en tu smartphone

Las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

Te puede interesar