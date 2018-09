¡Problemas en Apple ! Un hacker taiwanés aprovechó un fallo de seguridad de la página oficial de Apple para comprar 502 iPhone por 1 dólar taiwanés, que en soles viene a ser en soles 0.11 centavos.



Para suerte de Apple, no se trata de un delincuente, sino de Chang Chi-yuan, famoso "hacker ético" apodado Khalil Shreateh, que se dedica a descubrir fallos de seguridad para notificar a las compañías.



Chang descubrió una falla en la web oficial de Apple que permitía comprar iPhone por precios mucho menores al real. Lo curioso es que Chang detectó la misma vulnerabilidad en 2016.



Lo que hizo el hacker fue adquirir 500 iPhone 8 Plus y 2 iPhone XS Max por solo 1 dólar taiwanés. El proceso fue exitoso, porque Chang recibió el correo de confirmación. Pero fiel a su ética hacker, canceló el pedido e hizo tomas de pantalla para advertir a Apple del fallo.



Apple no ha respondido a la advertencia del hacker y se desconoce si este recibirá alguna remuneración económica por su descubrimiento.

Captura del proceso de compra Captura del proceso de compra