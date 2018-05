Un problema común a la hora de grabar un video con tu iPhone de Apple -en realidad sucede con cualquier terminal- es la perspectiva del encuadre. Sucede que algunas veces pasamos del vertical al horizontal y el video queda grabado desde una perspectiva equivocada.



¡Pero no borres el video! Hay una manera de solucionar este inconveniente con el iPhone y solo necesitas un par de clics. Tampoco crea que es fácil, pues necesitas hacer algo previo: descargar el iMovie, una app gratuita en iPhone o iPad para la edición de fotos y videos.



Ahora que has descargado el iMovie, debes seguir los siguientes pasos:



a. Abre 'Fotos' y busca el video que quieras editar

b. Dale clic en el botón de edición

c. Ve a 'editar en otras apps' mediante el botón de los tres puntos

d. Escoge iMovie​

e. Con tres dedos, presiona la pantalla sobre la imagen y muévela en el sentido en que quieras que quede

f. Termina pulsando 'Hecho'



¡Listo! Nada más necesitas para arreglar el video. Si en el futuro no quieres volver a hacer este procedimiento, puedes activar el bloqueo de rotación de pantalla.