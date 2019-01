Apple arregló serio problema del AirPower y estaría listo para lanzarlo al mercado

El AirPower de Apple sigue haciéndose esperar. Su lanzamiento estaba programado para el 2018, pero aún no tenemos conocimiento de esta almohadilla de carga para los iPhones. ¿Qué sucede con este gadget ?



El desarrollador Steve Troughton-Smith dio a conocer qué está sucediendo con el AirPower de Apple. "¿Dónde está la AirPower? Todo lo que he estado escuchando es que 'por fin ya pudieron arreglarla'. Entonces, si es cierto, podría lanzarse cuando Apple quiera. ¿Quizá junto a la carcasa de carga para el iPhone XS?", reza el texto que publicó en Twitter.



Troughton-Smith hace referencia a la carcasa de carga para el iPhone XS que Apple aún no ha anunciado, pero que sí ha aparecido en documentos oficiales de la manzana mordida.



Cabe precisar que el AirPower es una forma simple de cargar el Apple Watch, el iPhone y los AirPods con un solo cable y de manera inalámbrica.



Rumores apuntaban a que la almohadilla significaba un problema en la administración de la energía correcta para cada uno de los productos.