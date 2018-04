Apple cambia gratis la batería del MacBook Pro si tiene este fallo de fábrica

Apple señaló que ante la falla de componentes en un número limitado de MacBook Pro ofrecerá un batería de reemplazo gratuito en todo el mundo.



La firma estadounidense tomó esta decisión luego de analizar varios reportes en los que algunos MacBook Pro de 13 pulgadas sin barras táctiles sufren la expansión de la batería incorporada. Apple precisó que esto no significa un problema de seguridad pra el usuario.



En un comunicado oficial, Apple señala que las unidades afectadas fueron fabricadas entre octubre de 2016 y octubre de 2017. No se especificó el número exacto de los dispositivos afectados.



No es la primera vez que critican a Apple por sus baterías. A finales de 2017 se confirmó que el sistema operativo de los modelos iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE ralentizaba el rendimiento para hacer frente a las baterías viejas.