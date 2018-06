Donald Trump nunca dejará de ser Donald Trump . El mandatario estadounidense dijo al CEO de Apple , Tim Cook , que no impondría aranceles a los iPhone armados en China .



El New York Times informó que Cook viajó a la Casa Blanca el mes pasado para advertir a Trump sobre los efectos potencialmente adversos de sus políticas comerciales sobre Apple en China .



Apple y la Casa Blanca no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios sobre en qué momento se hizo la polémica declaración de Trump, informó Reuters .



El sector tecnológico estadounidense está preocupado por los aranceles a varias categorías de chips, debido a que provocaría un incremento de las tarifas.