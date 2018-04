La policía estadounidense de Clearwater (Florida) interrumpió un funeral para desbloquear el teléfono iPhone de Apple usando la huella digital del cadáver.



La intervención policial, según informa el Tampa Bay Time, fue llevada a cabo para tratar de resolver la muerte de Linus Phillip, hombre de 30 años que fuera abatido por la policía.



La acción policial generó la consternación de la familia, aunque le procedimiento fue regular para obtener la información del iPhone.



"Si bien una persona fallecida no tiene mayor interés personal en lo que queda de su cuerpo, definitivamente la familia sí lo tiene", indicó Charlie Rose, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Stetson.



En este sentido, la intervención no fue ilegal, porque el cadáver no tiene jurisdicción sobre lo que pasa con su cuerpo luego de morir.



¿Tú qué opinas? ¿Realmente hizo bien la policía en intervenir pleno funeral?