Hay películas en Netflix que es mejor ver a puerta cerrada, porque nos avergüenza andar exhibiendo nuestros gustos más personales. ¡Pero todo eso se va al tacho cuando aparecen las películas que visualizaste en el menú principal como 'recomendado por ver...'. ¿Qué debemos hacer para cuidarnos de esta mala pasada?



Todo tiene solución. Para que Netflix no indexe la película que observaste como una recomendación o destaque en 'recientemente visto' o 'continúe viendo', debes entrar a Netflix.com/WiViewingActivity (también es posible hacerlo desde el perfil de la Cuenta) y dar clic en la equis del título que queremos eliminar.



Eso sí, hay una dificultad. El sistema no responde inmediatamente y debes esperar hasta 24 horas. Como Netflix piensa en todo, esta opción no está disponible en los perfiles para niños, debido a que impediría la correcta práctica del control paternal.

