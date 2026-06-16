Aprender IA ya es una necesidad: Tres claves para elegir el curso correcto

El mercado laboral cambió, y el miedo a quedarse atrás en el trabajo es real. Según el Foro Económico Mundial, el 59% de los trabajadores en el mundo necesitará desarrollar nuevas habilidades digitales antes de 2030, y la gran mayoría de empresas ya exige saber usar la IA en el día a día. Hoy, miles de peruanos invierten sus ahorros en cursos de Inteligencia Artificial (IA) para asegurar su futuro laboral.

De esta manera, los modelos de formación continua ganan cada vez más relevancia porque ofrecen formatos cortos, flexibles y especializados que permiten actualizar habilidades sin dejar de trabajar. En esa línea, la Cámara de Comercio Exterior (CE) cuenta con más de 34 cursos especializados en Inteligencia Artificial, analítica de datos, Power BI y marketing digital, dirigidos a profesionales que buscan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Asimismo, Luis Felipe Alvarado, director académico de la Cámara de Comercio Exterior (CE) comparte algunas recomendaciones clave que se deberá tomar en cuenta al optar por un curso relacionado a inteligencia artificial:

1. Verifica la vigencia del contenido: En inteligencia artificial, las herramientas cambian constantemente y un programa desactualizado puede enseñarte a usar soluciones que el mercado ya superó. Pregunta cada cuánto se revisa el plan de estudios. “Nuestro programa de educación continua se actualiza cada tres meses. Si hoy la IA está redefiniendo un sector, en menos de un trimestre nuestros cursos ya lo reflejan”, explicó Alvarado.

2. Evalúa el nivel de profundidad y práctica: Para quienes trabajan y estudian al mismo tiempo, el valor del curso en IA también se mide por su aplicabilidad inmediata. Un buen indicador es que el programa describa qué sabrás hacer al terminar cada módulo, no solo qué temas cubrirá. Si no lo especifica, pregunta.

3. Asegúrate de que las certificaciones tengan reconocimiento: La certificación también influye en el valor profesional del curso. Contar con certificados verificables y respaldados por instituciones reconocidas internacionalmente puede marcar diferencia en procesos de selección laboral o crecimiento profesional.

“Por ejemplo, hemos desarrollado programas de cocertificación con la Universidad del Rosario de Colombia y con la Universidad de las Américas Puebla (México). En julio presentaremos una nueva cocertificación junto con la Universidad del Rosario. Además, se vienen desarrollando iniciativas conjuntas con Continental Florida University. Asimismo, emitimos certificaciones respaldadas por insignias digitales verificables mediante código QR a través de Xertify, en los niveles de Especialista, Experto, Senior y Distinción Internacional”, señaló Alvarado.

El mercado no espera. Antes de matricularse, vale la pena detenerse un momento y hacer las preguntas correctas: ¿el contenido está vigente?, ¿hay práctica real?, ¿la certificación tiene peso? Tres preguntas simples que pueden ahorrarte tiempo, dinero y malas elecciones.