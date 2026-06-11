Más allá del triunfo de la Bicolor por 2-1 ante Haití y la derrota por 3-1 frente a España en los amistosos de la fecha FIFA, Mano Menezes dejó en claro que una de sus mayores preocupaciones pasa por el rendimiento ofensivo de la selección peruana. El técnico brasileño considera que el equipo aún necesita generar más situaciones de peligro y tener mayor protagonismo en campo rival.

Si bien también trabaja en fortalecer el funcionamiento colectivo y los aspectos defensivos, el entrenador entiende que el gran reto es recuperar la capacidad de creación en ataque. Para Menezes, Perú debe encontrar más variantes para llegar al arco contrario y mejorar su eficacia en los metros finales.

“Mi mayor preocupación es generar situaciones de gol. Es lo que tenemos que hacer mejor”, contó el experimentado entrenador Mano Menezes en el programa L1 Radio de L1 MAX.

En esa línea, el estratega de la selección peruana destacó la importancia de que sus dirigidos sepan responder a distintos escenarios de juego y no se aferren a una sola propuesta táctica. Para él, la versatilidad será una de las claves para competir al máximo nivel. “Siempre les digo a los jugadores que todas las maneras de jugar son necesarias. A veces uno no escoge cómo jugar, sino que el rival te impone determinadas condiciones. Debemos saber comportarnos bien en cada situación”, añadió el técnico de la Bicolor.

Mano Menezes concluyó su conferencia destacando que las puertas de la selección peruana continúan abiertas para todos los futbolistas que demuestren méritos para ser considerados en el futuro. En ese contexto, remarcó que la competencia interna será clave de cara a los próximos desafíos del equipo nacional. “La Selección es libre para todos y llegará el momento de competir en las Eliminatorias”, dijo.

El futuro de la selección peruana

Tras los recientes compromisos internacionales, la selección peruana ya empieza a delinear la hoja de ruta que seguirá en los próximos meses. El comando técnico encabezado por Mano Menezes busca aprovechar cada fecha FIFA para fortalecer el grupo y consolidar una idea de juego.

En ese sentido, el estratega brasileño adelantó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en la organización de una serie de partidos amistosos en Estados Unidos. La intención es que la ‘Bicolor’ pueda medirse ante selecciones de gran exigencia competitiva.

Estos encuentros servirán como una prueba importante para evaluar rendimientos individuales y colectivos, además de continuar con la preparación del equipo pensando en los desafíos que se avecinan y en la planificación rumbo a la próxima Copa del Mundo.

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