El inicio de la Selección Peruana en la Copa Sudamericana de Vóley está lejos de lo esperado. Luego de caer por 3-0 ante Chile y 3-0 frente a Brasil, la capitana Kiara Montes dio la cara y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo, aunque también reveló las dificultades que han enfrentado durante la preparación.

Montes explicó que uno de los principales inconvenientes ha sido la falta de continuidad para trabajar con un mismo sexteto. “Creo que ha habido muchas cosas en particular. Nosotras no hemos podido entrenar con un sexteto titular y es muy importante ese feeling entre las jugadoras y las armadoras. Hemos estado rotando todo el tiempo y ni siquiera al final de la preparación pudimos entrenar todas juntas porque siempre había alguna ausencia“, comentó.

Kiara Monte es la capitana de la Selección Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

Pese a los malos resultados, la capitana aseguró que el grupo mantiene la convicción de revertir la situación y pidió que el entorno también acompañe al equipo. “No nos desanimemos. Estamos acá y de verdad queremos hacer las cosas bien. Esto es un conjunto de todos: la prensa, los hinchas y las jugadoras”.

Asimismo, dejó en claro que el plantel es consciente del bajo nivel mostrado en los primeros encuentros y que no necesitan que desde afuera les recuerden los errores. “Nosotras sabemos lo que hemos hecho mal. No es necesario que los de afuera nos estén diciendo lo que estamos haciendo mal. Lo sabemos y queremos mejorarlo. Hay que mejorar, nada más”.

La 'Bicolor' enfrentará a Bolivia por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. (Foto: FPV)

La voleibolista también asumió la responsabilidad por el duro tropiezo frente a Chile, reconociendo que el equipo estuvo muy por debajo de su nivel. “Es penoso porque sí nos hemos preparado bastante. Los resultados no se dieron como esperábamos. Somos totalmente responsables. Ayer tuvimos un partido muy malo, en el que ninguna de nosotras pudo destacar y el rival no tuvo complicaciones para ganarnos”.

Perú perdió 3-0 ante Chile por la fecha 1 de la Copa Sudamericana. (Foto: FPV)

Sin embargo, Montes considera que este torneo también debe servir como aprendizaje para el futuro. “Toda derrota deja un aprendizaje. Tenemos muchas cosas por corregir y esperamos que más adelante podamos contar con un plantel más amplio, con todas las chicas recuperadas. Esto recién está empezando”.

Además, defendió el compromiso del grupo frente a las críticas. “Nosotras no le debemos a nadie, nos debemos a nosotras mismas. Somos las 14 que estamos acá, las que aceptamos la convocatoria, las que seguimos viniendo después de tantos años soportando maltratos externos e internos. Seguimos dando la cara y tratando de representar al Perú de la mejor manera”.

Este es el equipo de Perú para esta Copa Sudamericana. (Foto: FPV)

Finalmente, la capitana pidió respeto por el proceso que atraviesa la selección y dejó entrever que existen situaciones que el público desconoce. “Tenemos un lindo grupo, pero también hay que entender la realidad. Muchas personas critican porque sus jugadoras favoritas no están aquí. Además, hay temas con la Federación y hay chicas que no pueden entrenar siempre. Son muchas cosas. Hay que respetar nuestro proceso porque es bastante duro. Detrás de estas derrotas hay muchas cosas que la gente no sabe”.

La Selección Peruana enfrentará mañana a Bolivia con la consigna de sumar sus primeros puntos en la Copa Sudamericana. El partido se disputará a las 6:00 p.m. en el Coliseo Eduardo Dibós.

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