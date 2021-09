Desde el pasado mes se junio se pudo conocer que el Asistente de Google viene trabajando en una nueva herramienta, la cual consiste en que ya no se tendrá que decir el clásico y tradicional ‘Hey Google’ para que el software de Android se active o te haga caso. En esta oportunidad vamos a enseñarte las palabras que reemplazarán a esta icónica frase de Google Assistant.

Cuando los usuarios Android quieren ordenarle una tarea al Asistente de Google primero tienen que decir ´Ok Google´, de lo contrario el aplicativo no te hará caso. Algunas personas consideran que esto es un fastidio e incluso otros piensan que resulta vergonzoso repetir dicha frase en la calle; sin embargo, la gigante tecnológica está pensando en dejar atrás el ´Hey Google´ para que ahora puedas activarla a través de diferentes comandos.

Es importante aclarar que la frase ´Ok Google´ no va a ser eliminada, ya que si quieres ordenarle algo al aplicativo a través del motor de búsqueda por voz sí será necesario aplicarla. No obstante, si vas a pedirle tareas cotidianas como: programar una alarma, responder o rechazar llamadas, preguntarle la hora, el tiempo, etc., podrás utilizar otros comandos.

CUÁLES SON LAS FRASES QUE REEMPLAZARÁN AL OK GOOGLE

De acuerdo con la información difundida por el portal web 9to5Google, revelaron que gracias a una versión beta de Google se pudo filtrar una serie de comandos que utilizarás en reemplazo del ´Ok Google´ al momento de interactuar con tu Smartphone y estas son las siguientes:

Establecer alarmas: ´Establecer una alarma para las 7 a. M.´

Cancelar alarmas: ´Cancelar la alarma´.

Mostrar alarmas: ´¿A qué hora está configurada mi alarma?´

Enviar transmisiones: ´Enviar una transmisión´.

Responder a las llamadas: ´Responder” y “Rechazar´.

Pregunte sobre la hora: ´¿Qué hora es?´

Pregunte sobre el tiempo: ´¿Qué tiempo hace?´

Enciende y apaga las luces: ´Enciende las luces´.

Enciende y apaga las luces: ´Aumenta el brillo´.

Control de volumen: ´Sube el volumen´.

Pausar y reanudar la música: ´Pausar la música´.

Omitir pistas: ´Omitir esta canción´.

Establecer temporizadores: ´Establecer un temporizador para 2 minutos´.

Cancelar temporizadores: ´Cancelar el temporizador´.

Pausar y reanudar temporizadores: ´Pausar temporizador´.

Restablecer temporizadores: ´Restablecer temporizador´.

Mostrar temporizadores: ´¿Cuánto tiempo queda?´.

Recordatorios: ´Crea un recordatorio´.

Notas familiares: ´Crea una nota familiar´

Google aún no tiene una fecha de lanzamiento específica para esta nueva función, además, tampoco se sabe si será limitada, ya que próximamente saldrá Android 12 y podría ser exclusivamente para dicha versión del sistema operativo del robot. Por el momento, solo queda esperar a que la compañía de la gran ´G´ se pronuncie.

¿Tienes algún problema con el Asistente de Google? Si la aplicación no funciona o no responde a “Ok Google” ingresa al siguiente enlace para seguir una serie de pasos que puedan solucionar el inconveniente. Para obtener más ayuda o solucionar problemas relacionados con dispositivos iPhone o iPad, consulta cómo solucionar problemas en un teléfono o tablet.