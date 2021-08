La pandemia a causa del COVID-19 ha cambiado totalmente la manera de reunirte con tus amigos, familiares y compañeros del trabajo, ya que ahora todo se realiza de manera virtual para evitar los contagios y la propagación del virus. Una de las mejores opciones para crear llamadas de voz o videollamadas es sin duda Google Meet, una plataforma para reunirte con cualquier persona utilizando solamente tu teléfono móvil, tableta o computadora. ¿Sabías que este aplicativo ha implementado una nueva herramienta que te alertara si cuentas con eco en tus videoconferencias? Entérate de las últimas novedades aquí.

Comúnmente suelen haber problemas técnicos durante el desarrollo de una videollamada y veces resulta un poco estresante el no poder escuchar a uno de los participantes de la reunión, sobre todo cuando se trata de un tema muy importante para el grupo; por ello, Google Meet ha preparado una novedosa herramienta que te alertará si el micrófono interno o externo de tu computadora o móvil tiene problemas de eco, ese fenómeno acústico que produce la repetición de un sonido.

Se trata de una alerta en forma de punto rojo que te enviará Google Meet y que aparecerá en los tres puntos verticales de su interfaz principal con el siguiente mensaje: “You’re causing echo. Get help here” (Estás provocando eco. Obtén ayuda aquí).

¿Presionando el punto rojo eliminaré el eco? No, al pulsar sobre el aviso la plataforma te ofrecerá una serie de recomendaciones a seguir para que no ocurre el mismo problema, entre ellas está el bajar el volumen del alta voz, silenciar tu micrófono cuando no es tu turno de hablar y si el inconveniente persiste te van a sugerir ponerte audífonos.

De esta forma se mostrará el punto rojo (Foto: Google Meet)

Es importante aclarar que está función estará disponible para todos los usuarios que tienen una cuenta de G Suite normal, Business, una cuenta de pago en Google Meet y Workspace, en decir será liberada para todos desde el pasado 23 de agosto en adelante. El trabajo remoto y las reuniones virtuales han llegado para quedarse por un buen tiempo, por esta razón te recomendamos estar pendiente de las actualizaciones que presenta el aplicativo para contar con todas las herramientas.