¿Estás a punto de renovar tu computadora? Asus lanzó en nuestro país su nueva serie All in One, la cual ofrece diversos modelos totalmente equipados, que integran teclado y mouse y que, por su tamaño, ayudan a emplear el uso del espacio en el escritorio.

Entre ellos tenemos el Asus Zen AiO , el cual viene equipado con los procesadores AMD Ryze. Asimismo, ofrece la opción de poder hacer múltiples tareas de manera simultánea y fluida. Además, el borde de su pantalla de 2 milímetros, casi invisible, brinda imágenes de un borde a otro y una relación del 88% de pantalla respecto a la carcasa del PC.

“Este modelo te sumerge en imágenes extraordinarias y un gran sistema de sonido que te permite disfrutar de una mejor experiencia de trabajo, y por qué no, de entretenimiento”, comentó CY Chen. Lo anterior, gracias a su pantalla LED Full HD y su sistema de altavoces bass-reflex.

Asimismo, la Asus AiO lleva dos altavoces de 3 vatios (W) de potencia en la parte inferior. Por otro lado, su pantalla antirreflejos es de 21.5 pulgadas, la cual ofrece una relación de pantalla a cuerpo de 87% y una resolución de 1920 x 1080 píxeles.

FICHA TÉCNICA ASUS AIOS: CARACTERISTICAS

Dimensiones: 387 mm × 489 mm × 164 mm

387 mm × 489 mm × 164 mm Peso: 4.84 kg

4.84 kg Disco SSD. 256 GB

256 GB Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Memoria: 8 GB

8 GB Interfaz de memoria: DDR4 a MHz

DDR4 a MHz Procesador: Core i3-10110U de Intel

Core i3-10110U de Intel Arquitectura: 64 bits

64 bits Núcleos: 2 núcleos

2 núcleos Subprocesos: 4 procesos

4 procesos Velocidad: 2.1 GHz

2.1 GHz GPU: UHD Graphics 620 de Intel

UHD Graphics 620 de Intel Tipo memoria: Compartida con el sistema

Compartida con el sistema Pantalla: Tamaño 21.5 pulgadas

Tamaño 21.5 pulgadas Resolución: 1920 × 1080

1920 × 1080 Densidad de píxeles: 103 ppp

103 ppp Cámara: Tipo HD Conectores

Tipo HD Conectores Otros: USB 2.0. USB 3.0. Bluetooth5.0. Wi-Fi. 802.11 ac. Ethernet

