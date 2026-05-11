Cómo la tecnología de los refrigeradores ayuda a conservar los excesos de la comida de las festividades.

La escena es común: una gran cantidad de recipientes ocupando cada espacio del refrigerador, platillos con pescado, guarniciones, postres y, por supuesto, una infinidad de chocolates ya abiertos. Lo que mucha gente no nota es que este momento, aparentemente trivial, es uno de los más críticos para la correcta conservación de los alimentos en el hogar.

Cerca del 17% del total de los alimentos producidos no mundo son desperdiciados —más de 930 millones de toneladas de alimentos, según el informe del Índice de Desperdicio de Alimentos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2021— y el 61% de ese desperdicio ocurre en nuestros hogares.

La mezcla de preparaciones, temperaturas y tipos de alimentos exige una organización y control riguroso para evitar la pérdida de calidad, la contaminación cruzada e incluso el desperdicio de los alimentos antes y después de la celebración. Los mariscos, tan comunes en esta época, por ejemplo, son altamente sensibles a la variación térmica y al contacto con otros alimentos, lo que puede alterar su sabor y aroma con facilidad. Por su parte, el chocolate, aunque es más resistente, puede sufrir cambios de textura y apariencia al exponerse a la humedad o a las oscilaciones de temperatura.

Es en este escenario donde la tecnología integrada en los refrigeradores más modernos marca una diferencia práctica en el día a día. Las soluciones desarrolladas por Samsung apuestan por sistemas de refrigeración más estables y compartimentos que permiten separar mejor los alimentos, creando microambientes ideales para diferentes tipos de consumo.

Uno de los puntos clave reside en el control de temperatura más preciso y uniforme, que evita picos térmicos al abrir y cerrar la puerta varias veces, algo común después de las celebraciones. En este aspecto, la tecnología Vision AI de Samsung también ofrece ventajas, ya que permite controlar y saber qué hay dentro del refrigerador sin necesidad de abrir la puerta. Esto ayuda a mantener la integridad de platillos preparados, como el pescado, por más tiempo, preservando su textura y sabor.

Vision AI de Samsung permite saber que alimentos se encuentran dentro sin abrir el refrigerador.

Otro diferencial son las funciones Power Cool y Power Freeze. Con solo un toque, es posible inyectar aire frío en el refrigerador para enfriar rápidamente alimentos y bebidas, o acelerar el congelamiento en el freezer. Esta agilidad es fundamental para conservar las comidas recién guardadas, garantizando que los alimentos no se echen a perder y mantengan la temperatura ideal, incluso con la mayor frecuencia de apertura de puertas cuando la casa está llena.

Bebidas y alimentos mantienen la temperatura ideal para garantizar su conservación.

La organización interna también cobra protagonismo. Los compartimentos específicos permiten separar los alimentos crudos de los preparados, los dulces de los salados, además de facilitar la visualización de las sobras, lo que contribuye a reducir el desperdicio, un problema común tras las grandes comidas conmemorativas.

“Después de fechas como la Pascua, el refrigerador deja de ser solo un electrodoméstico y se convierte en un aliado en la gestión de los alimentos en el hogar. La forma en que se almacenan estos artículos influye directamente en su calidad y en el aprovechamiento de las comidas a lo largo de la semana”, afirma Diego Buteler, Head de Digital Appliances de Samsung en América Latina.

Además de preservar mejor los alimentos, estas tecnologías ayudan a las familias a lidiar con un comportamiento típico del periodo: el consumo fragmentado. En lugar de grandes comidas, los días siguientes al feriado se caracterizan por pequeñas porciones a lo largo del día, lo que exige abrir el refrigerador con más frecuencia y, en consecuencia, refuerza la importancia de un sistema eficiente de refrigeración.

Al final de cuentas, entre trozos de chocolate, filetes de bacalao y recipientes reutilizados, la tecnología demuestra ser esencial para garantizar que el sabor dure más tiempo con calidad, seguridad y menos desperdicio.