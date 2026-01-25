Perú 

Reventó La Tinka: números ganadores y resultados del Pozo Millonario del domingo 25 de enero

La Tinka se jugó este domingo 25 de enero desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV y el minuto a minuto de Depor. El pozo millonario REVENTÓ y el premio fue de S/19′505,138. Para el próximo miércoles se reinicia a 4 millones.

Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo de La Tinka. (Diseño: Christian Marlow)
22:57

Te invitamos el próximo miércoles a seguir los resultados de La Tinka en Depor, Y MUCHAS FELICIDADES AL GRAN GANADOR DEL POZO MILLONARIO.

22:56

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 28 de enero del 2026, el ‘Pozo Millonario’ será de  S/4'000,000.

22:53

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 11

HUBO 14 GANADORES.

22:52

REVENTÓ LA TINKA, UN PERUANO SE HA VUELTO MILLONARIO CON MÁS DE 19 MILLONES.

22:52

LA TINKA | Resultados del domingo 25 de enero.

Los números ganadores son: 4 - 19 - 28 - 8 - 35 - 43

SI HAY GANADOR DEL POZO.

22:50

Inicia el sorteo de esta noche. ¡Suerte a todos!

22:35

En breves minutos inicia el sorteo de La Tinka. ¡Mucha suerte a todos!

21:36

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

19:27

La Tinka |  ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?

Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.

17:55

La Tinka |  ¿Dónde puedo comprar las cartillas?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

16:46

La Tinka |  ¿Dónde puedo seguir el sorteo?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

16:04

La Tinka |  ¿Hasta a qué hora puedo jugar el sorteo de hoy?

Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas.

14:37

La Tinka ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

  • Paso 1:         Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • Paso 2:         Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
  • Paso 3:         Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

13:41

12:54

12:53

Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 25 de enero y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!

12:53

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

12:53

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 19′505,138. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del domingo 25 de enero!

