Perú
Reventó La Tinka: números ganadores y resultados del Pozo Millonario del domingo 25 de enero
La Tinka se jugó este domingo 25 de enero desde las 10:50 p.m., con la transmisión de América TV y el minuto a minuto de Depor. El pozo millonario REVENTÓ y el premio fue de S/19′505,138. Para el próximo miércoles se reinicia a 4 millones.
Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 28 de enero del 2026, el ‘Pozo Millonario’ será de S/4'000,000.
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 11
HUBO 14 GANADORES.
REVENTÓ LA TINKA, UN PERUANO SE HA VUELTO MILLONARIO CON MÁS DE 19 MILLONES.
LA TINKA | Resultados del domingo 25 de enero.
Los números ganadores son: 4 - 19 - 28 - 8 - 35 - 43
SI HAY GANADOR DEL POZO.
Inicia el sorteo de esta noche. ¡Suerte a todos!
En breves minutos inicia el sorteo de La Tinka. ¡Mucha suerte a todos!
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
La Tinka | ¿Qué debo hacer si gano el sorteo?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
La Tinka | ¿Dónde puedo comprar las cartillas?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
La Tinka | ¿Dónde puedo seguir el sorteo?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de Depor. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
La Tinka | ¿Hasta a qué hora puedo jugar el sorteo de hoy?
Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas.
La Tinka | ¿Cómo puedes cobrar los premios de Intralot?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
La Tinka | ¿Cómo se juega?
• Para jugar La Tinka debes elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayor de 18 años.
Si eres uno de los participantes de La Tinka de este 25 de enero y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en el Perú, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Bienvenidos, lectores de Depor! En la última edición no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 19′505,138. Revisa también la bolilla del Sí o Sí. ¡Llegó el sorteo del domingo 25 de enero!
Te invitamos el próximo miércoles a seguir los resultados de La Tinka en Depor, Y MUCHAS FELICIDADES AL GRAN GANADOR DEL POZO MILLONARIO.