La temporada 2026 de Sporting Cristal partirá con el objetivo de siempre: campeonar. El cuadro celeste no alza un título desde el año 2020, por lo que existe una mediana presión por parte del hincha para volver a lo más alto del fútbol peruano. Con Paulo Autuori como DT, reforzaron su plantilla con tres elementos extranjeros, apuntando también a la inclusión de jóvenes promesas de la cantera, situación común en los últimos años. En entrevista exclusiva con Depor, el brasileño brindó un balance de la pretemporada y también dejó un mensaje claro sobre el accionar ante indisciplinas en el fútbol.

En primera instancia, Autuori nos contó sobre cómo trabajó el plantel en el mes de enero, pensando en las competencias que se vienen y cómo cambió el equipo desde su llegada, teniendo en cuenta que firmó su vínculo en el mes de abril de 2025.

“Yo creo que toda pretemporada uno se llena de esperanza que las cosas van a ser distintas en un mundo, pero no pueden ser distintas si uno comete los mismos errores. Yo acostumbro decir que yo no vivo de esperanza, tengo esperanza de que las cosas caminen bien a nivel profesional o personal y la razón de esa esperanza es mi fe, la fe que tengo”. señaló.

Además, agregó: “Esto es el propósito de mi vida. Estamos trabajando bien, como creo todos los equipos están sacando provecho, poco tiempo para todos los equipos. Cuando hablo las cosas no me gusta de hablar solamente mirando para donde estoy. Por lo general, porque las dificultades son para todos igual”.

Llegó en un momento complicado, pero pudo armar el plantel desde el Torneo Clausura. ¿Cuánto cambió Sporting Cristal en este tiempo?

Yo creo que cuando llegamos el equipo estaba ahí en una posición en la tabla complicada, pero a veces trepar en la tabla no significa que has progresado como equipo, como calidad de juego y nivel competitivo. Creo que hemos sembrado cosas buenas, pero no cosechamos porque cometimos errores que nos impidieron lograr lo que queríamos. Creo que no reaccionamos bien en el tema mental, hicimos un buen partido con Binacional, pero reaccionamos mal con lo que pasó. Tenemos que ser más duros mentalmente. La diferencia de un equipo ganador es que reacciona de inmediato.

Fiel a su estilo y, dejando claro que no usará el séptimo cupo de extranjero para el Torneo Apertura, entiendo que se dará prioridad a jugadores jóvenes

Sí, Maxloren (Castro) e Ian (Wisdom) que están jugando. Tenemos que campeonar, claro que sí. Esto es un cliché porque cualquiera que venga para Cristal, la U o Alianza, para grandes equipos, tiene que entender que tiene que trabajar para campeonar. Cristal siempre tuvo esa característica, me abrió los ojos y me hizo volver al fútbol peruano. Crear condiciones para que jugadores formados en el club puedan tener espacio. Eso no significa que voy a meter 5 o 6 jugadores, todo es paso a paso.

Hay mucha exigencia por parte del hincha por campeonar, ello también implica las críticas por refuerzos o ese tipo de situaciones

Yo acostumbro asumir mis responsabilidades, no me gusta hablar cosas para ser simpático. Hay muchas cosas claras: ganas personales y necesidad. Para mí, la necesidad está primero. No vengo para agradar a la gente, vengo para desarrollar un trabajo que creo es posible hacerlo. Me encanta el Perú, es un país que eternamente va a estar en mi corazón y siempre voy a tener en el recuerdo. Creo que puedo contribuir. Si echamos un vistazo a mi pasado, creo que siempre puedo meter jugadores jóvenes y luchar por el título. Tengo algunos.

En base a su experiencia, ¿cómo manejar la salida de un jugador al final de pretemporada o a mitad de año?

Siempre hablo para los clubes con los cuales he trabajado trabajo y pasó acá ahora. Si tiene que salir algún jugador por una buena propuesta, puede salir cualquiera desde que se pueda reemplazar. Pero la primera mirada es interna. Tenemos que dar prioridad a uno. Si no tiene, tenemos que ir al mercado buscar.

Lo ha comentado repetidas veces sobre priorizar jóvenes para que el club también desarrolle canteras, esto una idea que no solo aplicó aquí en Perú. ¿El club le dio la posibilidad de mantener dicha línea?

Antes de definir y aceptar quiero saber que clase de ideas tienen en el club. Las ideas son muy buenas, a una convergencia grande de ideas, por eso he aceptado regresar. Entonces, no tengo ninguna duda que toda una atmósfera es favorable para eso. 5 años sin ganar una competencia, pero cuando llegué acá no ganaban desde 1996 hasta 2002.

La idea siempre será campeonar y equipo como Alianza Lima o Universitario también han dado que hablar por sus refuerzos

Claro, todos tienen esa idea. Ojalá que se pueda tener más equipos ahí metidos, porque esto significa que el nivel competitivo por lo menos se equilibrado un poco más. La pregunta es: los equipos mas chicos quieren extranjeros porque no se preocupan con las formativas. O quieren extranjero porque según el directorio, a mí no me entra, es menos costoso. Si preguntas, te dicen que es por una mejor campaña en Libertadores o Sudamericana. Nada garantiza que Alianza y la U repitan ese buen momento, es algo circunstancial. Ojalá que no sea a futuro, pero por ahora lo es. Si se repite, ya es otra situación.

¿Qué tanto puede influir en la competitividad los constantes cambios de localías como sucedió en 2025?

La localía es por un sistema económico. Esto es un tema muy claro para entender también. Con Alianza, U o Cristal es una mirada más gananciosa porque van a llenar el estadio. El fútbol todavía es un deporte. Como deporte, tiene tres vertientes: filosófico, social y antropológico. La gente de provincia quiere ver a sus equipos ahí, ellos son los verdaderos hinchas. No son los que están a pelear con jugadores y causar daños materiales. El tema de vender la localía va a herir la verdad deportiva porque se pierde la identidad. El fútbol es un fenómeno sociocultural enorme y por eso genera esta clase de poder económico.

Profesor, el año pasado hubo cierto distanciamiento con la hinchada por los resultados y algunos desacuerdos, llegando hasta no ir a los estadios. ¿Siente que, de no darse los resultados, podría repetirse este panorama?

Mira, esto en Sudamérica es normal. La gente habla de que ama el club y esto, pero ama ganar. Nosotros también amamos ganar. Yo no conozco a nadie en el fútbol que no quiera ganar, en la vida. Yo no conozco a un profesional de cualquier sector profesional que no quiera ser hincha. Entonces, entiendo como normal, el equipo no está bien, por eso nosotros como equipo somos responsables de atraer a los hinchas. ¿Con qué? Buenos partidos, jugando buen fútbol y sacando resultados. Este es nuestro deber.

Muchas veces existe una reacción nada aceptable también

Un hincha de verdad está trabajando ahí, en la mañana, haciendo alguna cosa. Los verdaderos hinchas están ahí, en la provincia, que aman, que quieren, que quieren ver. Lo que hacen son cosas que no tienen que ver con gente que tenga un mínimo de gusto del público. Que no va a causar, por ejemplo, daños materiales. Es el club que ama. Si el club logra esto con su plata, con su ticket, ¿cómo va a lograr esto? Tú no puedes cometer un error para justificar otro.

¿Qué opinión le dejan los casos de indisciplina en el fútbol? ¿Cuál es la postura que muestra, en caso le suceda ello?

Mira, esto tiene que ver con el nivel profesional de cada uno. Nosotros sabemos cómo estamos viviendo en los días actuales. Hay que cuidar. Porque causa daño no solamente a mí, cuando cometo un error. Causa daño a la gente que no tiene nada que ver con esto y que va a pagar el precio. Entonces, si cometo un error, tengo que pagar el precio. Porque el precio es la justicia. Tú no puedes justificar esto con agresiones, con lo que ha pasado ahí.

¿Algún mensaje al hincha de Sporting Cristal?

El mensaje es que merecen un montón, lo mejor. Ya está el momento de campeonar, de celebrar el título. Y que nosotros tenemos el deber de trabajar para lograr este título. Para lograr esto, hay que pagar el precio también. Pide sacrificio, capacidad de sufrimiento, ayuda mutua, buen fútbol y fútbol competitivo. Para tener victorias que puedan llevar al título.

