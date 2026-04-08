El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, habló sobre diversos temas relacionados con el presente de la ‘Bicolor’. El estratega brasileño se refirió a la posibilidad de que el equipo nacional juegue partidos de Eliminatorias en la altura, además de enviar un mensaje a los hinchas respecto a las constantes críticas hacia los futbolistas convocados.

En la entrevista con Bicolor +, uno de los temas que más llamó la atención fue justamente la opción de que Perú utilice ciudades de altura como escenario para disputar sus encuentros como local. Sobre ello, Menezes fue claro al dejar abierta esa posibilidad dentro de la planificación del equipo nacional. “¿Por qué, si tenemos la disposición, no lo usamos?”, señaló el entrenador al referirse a esta alternativa que podría representar una ventaja deportiva.

El estratega explicó que esta decisión debe evaluarse con calma y en conjunto con la Federación Peruana de Fútbol. La idea es analizar todos los factores, tanto deportivos como logísticos, antes de tomar una determinación definitiva sobre dónde jugará la selección en las próximas Eliminatorias.

Por otro lado, Menezes también pidió tranquilidad a los hinchas peruanos y defendió a los futbolistas convocados. El brasileño fue enfático al señalar que el proceso necesita tiempo y respaldo. “Entiendo la ansiedad del hincha, pero no podemos destruir jugadores en cada convocatoria”, afirmó el entrenador al referirse a las críticas que suelen aparecer cada vez que se anuncia una lista.

En esa misma línea, el técnico remarcó que su intención es construir un grupo competitivo a mediano plazo. Para ello, considera fundamental que los futbolistas tengan confianza y respaldo dentro del proceso que viene iniciando al mando del equipo nacional.

Asimismo, Menezes explicó que su comando técnico viene realizando un seguimiento constante a los futbolistas del torneo local y del extranjero. Incluso remarcó que el objetivo es ampliar el universo de jugadores que puedan ser considerados para la selección en el futuro. “El objetivo es ampliar el universo”, comentó el estratega respecto al trabajo de observación que vienen realizando.

El entrenador también habló sobre la necesidad de renovar el plantel de manera progresiva, pensando en el futuro de la selección. “Vamos a hacer una renovación, traer jugadores más jóvenes”, sostuvo Menezes al explicar que el proceso de cambio generacional será parte importante del proyecto deportivo.

Finalmente, el técnico brasileño dejó claro que el objetivo es construir una selección sólida y competitiva para los próximos años. Mientras tanto, la posibilidad de jugar en la altura seguirá siendo una opción que el comando técnico evaluará, siempre buscando las mejores condiciones para que Perú pueda competir con ventaja en las Eliminatorias.

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