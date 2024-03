La memoria RAM juega un papel crucial en el rendimiento y la eficiencia de los teléfonos inteligentes en la era actual, donde las aplicaciones cada vez más sofisticadas demandan mayores recursos del dispositivo. Actuando como un espacio de trabajo para el procesador, permite un acceso rápido a los datos y aplicaciones en uso, lo que se traduce en un funcionamiento más ágil y fluido del dispositivo.

Manuel Morey, experto de producto de OPPO Perú, destaca la importancia de esta mejora: “En OPPO, reconocemos que una experiencia superior no solo depende del hardware avanzado, sino también de cómo este se optimiza para trabajar en conjunto. La memoria RAM no es una excepción. Al aumentar su capacidad en nuestros dispositivos, no solo mejoramos el rendimiento instantáneo, sino que también aseguramos una mejor experiencia, sin interrupciones, preparando el camino para innovaciones futuras en aplicaciones y servicios móviles”.

La ampliación de la RAM ofrece una serie de beneficios palpables para el usuario. En primer lugar, permite que más aplicaciones se ejecuten simultáneamente, lo que reduce los retrasos y optimiza la multitarea. Esto se traduce en una experiencia de usuario más fluida y sin interrupciones en el uso diario del dispositivo.

¿Por qué ampliar la RAM en los celulares?

Multitarea mejorada: los usuarios pueden alternar entre aplicaciones y tareas sin problemas de manera rápida y efectiva. Así su navegación será más placentera.

Mejora en la gestión de aplicaciones: permite que más aplicaciones se ejecuten en segundo plano sin afectar el rendimiento, lo que es esencial para las aplicaciones de mensajería y el correo electrónico.

Promueve actualizaciones: con aplicaciones y sistemas operativos que cada vez requieren más recursos, tener una cantidad significativa de RAM asegura que el smartphone pueda manejar actualizaciones y nuevas aplicaciones en los próximos años.

Qué debe tener un smartphone para jugar

De acuerdo con los expertos de Vivo , el corazón de cualquier dispositivo para gaming reside en su procesador. La velocidad y la potencia son esenciales para una ejecución fluida de los juegos. En este sentido, el chipset MediaTek Helio G99 se destaca, ofreciendo un rendimiento ágil y potente comparable con los estándares de la industria.

La memoria RAM es el almacén temporal de datos esenciales para el funcionamiento de las aplicaciones. Una generosa cantidad de RAM, como los 8GB recomendados por los expertos de vivo, garantiza la capacidad de ejecutar múltiples tareas simultáneamente sin sacrificar el rendimiento del juego.

Con la intensidad gráfica de los juegos actuales, una batería robusta se vuelve indispensable. Se aconseja una capacidad mínima de 4500 mAh, acompañada de una carga rápida para mantener la acción sin interrupciones.

La calidad visual es clave para sumergirse en el mundo del gaming. Una pantalla Full HD con resolución de 1080p y una tasa de refresco de 90hz asegura una experiencia visualmente impresionante, con colores vibrantes y gráficos nítidos que realzan cada detalle del juego.

La experiencia no estaría completa sin un sonido inmersivo. La tecnología de audio envolvente permite a los jugadores localizar con precisión el origen de cada sonido, añadiendo una capa extra de realismo a la experiencia de juego.

Para aquellos que buscan llevar su experiencia de juego al siguiente nivel, los smartphones vivo ofrecen el exclusivo “Modo Ultra Juego”. Con funciones como el “Modo Esports” y la “Vista de Ojo de Águila”, este modo optimiza los controles, mejora los efectos visuales y asegura que las notificaciones no interrumpan la inmersión en el juego. Además, la opción de reproducción automática con la pantalla apagada garantiza una experiencia ininterrumpida en todo momento.

